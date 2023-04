Ligue des champions: l'AC Milan sort Naples grâce à Giroud et Maignan, et retrouve le dernier carré 16 ans après

Grâce à un but d'Olivier Giroud et à un penalty arrêté par Mike Maignan, l'AC Milan a sorti le SSC Napoli (1-1, 2-1 en cumulé) et s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions.

C'est une première depuis... le sacre de 2007. À rebours des pronostics, l'AC Milan a rejoint les demi-finales de la Ligue des champions. Le club lombard s'est qualifié mardi soir en obtenant le nul 1-1 sur la pelouse du SSC Napoli en quarts de finale retour, après sa victoire à domicile 1-0 à l'aller la semaine précédente.

Au regard de l'entame, le Napoli pouvait espérer vivre une belle soirée. Avec Khvicha Kvaratskhelia très remuant, malgré son imprécision, les 20 premières minutes ont semblé à sens unique avec un pressing étouffant des hommes de Luciano Spalletti et une multitude de situations offensives. Les supporters du Diego-Armando-Maradona ont ensuite pu croire à une bonne étoile avec un penalty manqué par Olivier Giroud à la 22e minute. Il s'agissait alors du premier tir milanais de la rencontre.

Un duel manqué dans la foulée aurait pu faire sombrer l'attaquant français dans le doute. Mais c'est bien lui, après un festival de Rafael Leão, qui a inscrit le premier but de cette rencontre peu avant la pause (43e).

Maignan, plus que jamais expert des penalties

Puis c'est son compatriote Mike Maignan que les Rossoneri ont remercié, pour avoir à son tour sorti un penalty de Khvicha Kvaratskhelia (82e). Le nouveau gardien titulaire de l'équipe de France a ainsi confirmé que cet exercice était sa spécialité. Il n'a en revanche pu faire grand-chose sur l'égalisation arrachée dans le temps additionnel par Victor Osimhen (90e+3), qui avait cruellement manqué à l'aller. Mais c'était trop tard pour le Napoli, qui sort de la compétition malgré 63% de possession et 22 tirs à 7 dans cette seconde manche.

La demi-finale de l'AC Milan pourrait bien être un derby, si l'Inter se défait mercredi soir du SL Benfica. Le SSC Napoli se consolera avec le troisième titre de champion d'Italie de son histoire, qui lui est promis dans les semaines à venir.