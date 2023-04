Naples-AC Milan: la réponse de Théo Hernandez aux supporters napolitains

Visé par des messages haineux de supporters napolitains avant le quart de finale retour entre Naples et l’AC Milan (1-1), Théo Hernandez a répondu sur les réseaux sociaux, mardi après la qualification de son équipe.

Théo Hernandez (25 ans) a peut-être savouré un peu plus fort que ses coéquipiers la qualification de l’AC Milan en demi-finale de la Ligue des champions. Le Français a été pris à partie par des supporters napolitains sur les réseaux sociaux entre le quart de finale aller remporté en Lombardie la semaine dernière (1-0) et le retour en Campanie (1-1) mardi. Certains ont réagi à une publication du joueur souhaitant l’anniversaire de son fils d’un an par des injures et des messages haineux, allant même jusqu’à souhaiter la mort de l’enfant.

"Un sport dans lequel seul le terrain parle"

Le Français a de nouveau été pris pour cible dans la nuit de lundi à mardi quand des supporters du Napoli se sont massés sous les fenêtres de l’hôtel des Milanais pour les empêcher de dormir. Hernandez a alors été visé par plusieurs chants insultants.

Après la qualification du Milan, l’international français a partagé plusieurs publications de proches sur son compte Instagram à l’issue de la rencontre. Notamment un message de son frère, Lucas, défenseur au Bayern Munich. "On s’est toujours dit la même chose, écrit le champion du monde 2018 en espagnol. C’est un sport dans lequel seul le terrain parle. Fier de toi." Théo lui a répondu d’un: "yes, vamos". Il a aussi partagé un cliché pris aux côtés de Rafael Leao sur lequel le Portugais porte son index sur la bouche.

La story de Lucas Hernandez pour son frère Théo © Capture Instagram

L’ailier, élu du match, a partagé une autre photo avec Théo Hernandez, Olivier Giroud et Brahim Diaz légendée de manière aussi explicite: "l’humilité a gagné, nous sommes en demi-finales". Un message auquel Théo Hernandez a adhéré en réagissant.

Au tour suivant, Milan pourrait de nouveau affronter un rival italien puisque son prochain adversaire sera le vainqueur de la confrontation entre l’Inter Milan et Benfica (victoire milanaise 2-0 à l’aller au Portugal). Un derby milanais dans le dernier carré pourrait encore provoquer de grosses tensions.