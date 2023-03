Naples-Francfort: supporters agressés, véhicules de police incendiés... de violents incidents avant le match

Malgré un important dispositif de sécurité, l'avant-match du huitième de finale retour de Ligue des champions entre le Napoli et l'Eintracht Francfort a été marqué par de violents débordements entre les supporters des deux équipes et les forces de l'ordre.

On s'attendait logiquement à voir un stade Diego Armando Maradon bouillant ce mercredi pour le huitième de finale retour de Ligue des champions entre Naples et Francfort après la solide victoire des Italiens à l'aller (2-0). Mais on espérait surtout que les supporters des deux équipes n'en viendraient pas aux mains avant la rencontre. C'est raté!

Et de quelle triste manière! Ce mercredi en marge du choc européen entre le Napoli et le club allemand, de violentes échauffourées ont éclaté dans les rues de la ville transalpine.

Des centaines de supporters allemands présents sans billets

Suite aux premiers (moins graves) débordements du match aller en Allemagne, les autorités italiennes avaient décidé d'interdire la vente de billets pour le huitème de finale retour aux supporters de l'Eintracht ainsi qu'aux fans localisés outre-Rhin. Mais malgré cette interdiction décrétée par les pouvoirs publics, et contestée par l'actuel sixième de Bundesliga, plusieurs centaines d'ultras de l'Eintracht ont fait le déplacement à Naples. Le tout sans ticket pour le match.

Dans un premier temps, les cars des fans allemands ont été ciblés par quelques jets de projectiles comme relevé par la presse locale. Mais c'est lorsqu'ils ont défilé dans les rues de la cité napolitaine que la situation a dégénéré et que les affrontements entre supporters ont débuté.

La police ciblée, des fans auraient été poignardés

Présente en nombre avec près de 800 personnes, la police a tenté de dispersé les supporters. En vain, les choses ont encore empiré durant l'après-midi. Entre l'utilisation de fumigènes et les autres engins pyrotechniques, des scènes de chaos urbain ont agité Naples.

A tel point que le cliché d'une voiture de police attaquée par les flammes a déjà fait le tour des réseaux sociaux ce mercredi.

Selon les informations relayées par la Gazzetta dello Sport, des ultras de l'Atalanta Bergame se trouveraient aussi au coeur des incidents. Les fans de la Dea aurait fait le trajet depuis la Lombardie pour donner un coup de main à ceux de Francfort en raison de leur rivalité avec les supporters napolitains.

Certains témoins des incidents ont également indiqué que deux supporters avaient reçu des coups de couteaux sans toutefois préciser s'il s'agissaient de fans italiens ou allemands. Après ces violents débordements, les ultras de l'Eintracht ont été évacués vers leur hôtel via des bus municipaux dilligentés en urgence pour les exfiltrer du centre-ville de Naples. Bonne nouvelle, pendant ce temps-là, les premiers supporters sont arrivés aux abords du Stade Diego Armando Maradona et attendant d'y accéder dans le calme.