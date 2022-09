OM-Francfort: à quoi s’attendre avec les nombreux supporters allemands, le match classé à très haut risque

Des milliers de supporters de l’Eintracht Francfort sont attendus à Marseille mardi pour le match de Ligue des champions entre les deux équipes (21h, sur RMC Sport 1). Plusieurs mesures ont été prises après les débordements à Nice, jeudi dernier, face à Cologne en Europa Conference League.

Après Barcelone et Séville, une armée de maillots blancs envahira-t-elle Marseille, mardi (21h, sur RMC Sport 1) pour le match de Ligue des champions entre l’OM et Francfort? Selon les chiffres officiels de l’Eintracht, 3.300 supporters feront le déplacement officiel dans le parcage. Mais ils pourraient être 5.000 sans billet en dehors du Vélodrome, selon des estimations de la Préfecture des Bouches du Rhône. Car les suiveurs de Francfort sont nombreux, fidèles et prêts à se déplacer en masse à l’autre bout de l’Europe. La saison dernière, ils avaient marqué les esprits en s’installant massivement dans le Camp Nou en quart de finale retour (2-3) de la Ligue Europa.

Les choses avaient dégénéré à Séville

Ils étaient ainsi plus de 30.000 dans l’enceinte du Barça, humilié sur le terrain et dans les tribunes. Très organisée, la communauté de supporters de l'Eintracht s’était jetée sur tous les billets remis en vente par des abonnés catalans absents pour la rencontre. Ils avaient encore rallié par dizaine de milliers Séville quelques semaines plus tard pour la finale face aux Glasgow Rangers (victoire, 1-1, 5 tab 4). S’ils étaient restés plutôt sages en Catalogne, les choses avaient dégénéré dans les rues andalouses avec des heurts avec des fans écossais.

Cet antécédent et les récentes violences commises par des hooligans du FC Cologne à Nice, jeudi dernier en Europa Conference League, ont attisé les craintes de nouveaux débordements dans la cité phocéenne, déjà témoin de bagarres ultra violentes avec des supporters en marge de la Coupe du monde 1998, puis de l’Euro 2016.

Trois arrêtés préfectoraux ont été pris

Face à ces craintes, plusieurs mesures ont été prises pour éviter tout nouveau débordement dans les dispositifs de sécurité après les fiascos autour de la finale de la Ligue des champions, puis de Nice-Cologne, à deux ans des Jeux olympiques de Paris 2024. Trois arrêtés préfectoraux ont ainsi été pris. La présence des supporters allemands aux alentours de stade sera interdite. Ceux détenteurs de billets seront conduits de la Place de la Joliette (où ils seront regroupés) en car et directement dans le parcage visiteurs. Les autorités ont également interdit la mise en place d’un cortège.

La vente à emporter d'alcool a également été proscrite de 14h à 21h dans les 1er, 2e, 6e et 7e arrondissements de Marseille le mardi 13 septembre. La préfecture des Bouches du Rhône a aussi interdit à tout supporter allemand de stationner et circuler sur la voie publique des 1er, 2e, 6e et 7e arrondissements de Marseille entre le 12 septembre (ce lundi) 12h et le 13 septembre 2h. Dans le stade, l’OM a affrété 1.200 personnes pour l’organisation et la sécurité. Les forces de l’ordre seront, elles, en dispositif renforcé avec 600 forces mobiles, dont des spécialistes du hooliganisme. Autant de moyens pour prévenir de potentiels heurts dans la ville (au Vieux Port notamment) et dans le stade. Sur ce dernier point, le club pense avoir évité un achat massif de billets par les supporters allemands dans le Vélodrome hors parcage.

L’engouement des Marseillais pour la Ligue des champions, les nombreux abonnés et la mise en place de pack ont réduit le risque. Les fans allemands semblent, eux, avoir constaté des défauts de paiement sur les cartes bancaires étrangères et… allemandes. Si des supporters isolés de Francfort étaient repérés dans le stade, ils seraient alors conduits dans le parcage visiteurs ou dans une zone plus sécurisée près de ce même parcage.

Par ailleurs, et alors que l’affluence devrait être de 62 500 spectateurs au Vélodrome, il reste un petit millier de billets à vendre. L’OM prévoit de fermer rapidement la billetterie afin d’éviter des achats de places par les supporters allemands. Le club phocéen a justement condamné 1 500 sièges pour des raisons de sécurité et éviter une proximité trop importante entre le parcage allemand et les supporters marseillais.

Un match placé au plus haut sur l’échelle des risques

La Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme ne le fait que très rarement mais, selon nos informations, pour cet OM-Francfort, elle n’a pas hésité : ce match est classé 5 sur une échelle de risque sécuritaire de 5.

Dès le tirage au sort de la coupe d’Europe, elle avait classé ce match à 4. Mais après les violences à Nice face à Cologne, elle a décidé de le hausser au niveau maximal. Joints par RMC Sport, certains policiers présents à Nice et qui seront à Marseille se disent "très inquiets". Même teneur à la FFF qui va observer fébrilement les abords du Vélodrome. "On est très très inquiet. Je crains qu’on ait sous-estimé le nombre d’Allemands qui se rendront à Marseille", confie une source fédérale.

Au-delà des 3 300 supporters de Francfort qui ont des billets, les autorités ont évoqué dans leur arrêté préfectoral un chiffre maximal de 5000 supporters de l'Eintracht sans billets. Cette estimation est toutefois très difficile à confirmer. Le club allemand a fait savoir ces dernières heures à l’OM que l’on se dirige plutôt vers 2 à 3 000 fans qui feraient le déplacement sans place pour le match.

Le dispositif de sécurité très important (600 membres des forces de l’ordre, 1 200 personnes en charge de la sécurité) commencera à se mettre en place dès ce lundi soir, car les autorités s’attendent à voir des Allemands arriver à Marseille dès ce soir ou dans la nuit. Une nouvelle journée sous tension se prépare.