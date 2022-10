L'embrouille avec Maupay à l'origine du départ de Guendouzi d'Arsenal?

Dans un entretien accordé à beIN Sports, le milieu de terrain de l’OM Mattéo Guendouzi revient sur sa brouille avec Neal Maupay en 2020 lorsqu’il évoluait avec Arsenal. Selon, cet événement n’a pas précipité son départ, même s'il n'a plus rejoué avec les Gunners.

Est-ce cette embrouille avec Neal Maupay qui a précipité son départ d'Arsenal? Deux ans après les faits, Mattéo Guendouzi veut enterrer la hache de guerre. Selon lui, l’altercation qu’il a eue avec Neal Maupay lors d’un Arsenal-Brighton en juin 2020 est courante dans le football.

"Pour moi ça a pris trop de proportions, explique-t-il au micro de beIN Sports. C’était un geste, mais comme il y en a beaucoup sur le terrain tous les week-ends. J’entends beaucoup de choses qui se disent sur les terrains, des trucs dans les couloirs, c’est le football. Il se passe beaucoup de choses, on ne peut pas en parler tout le temps".

Selon lui, son départ "n'a rien à voir avec tout ça"

Au coup de sifflet final de ce Brighton-Arsenal (2-1), le jeune milieu de terrain français avait vu rouge en prenant son compatriote à la gorge, qu’il juge responsable d’avoir blessé son gardien Leno. Il avait échappé à une sanction de la part de la fédération, se contentant d’un simple rappel à l’ordre. Prêté au Hertha Berlin la saison suivante avant de rejoindre l’OM, Guendouzi ne portera plus le maillot d’Arsenal.

"Les journalistes ont utilisé cette excuse pour dire qu’on avait une mauvaise relation, que c’est à cause de ça que j’ai arrêté de jouer ou que je suis parti d’Arsenal, estime l’international français. Pas du tout, c’est un geste comme il peut y en avoir sur les terrains. Il y a beaucoup de nervosité des fois, beaucoup de problèmes sur les terrains. En tout cas, cela n’a rien à voir avec tout ça".

"J’ai décidé de partir parce que j’avais besoin de temps de jeu pour continuer à progresser"

"C’est vrai que je n’avais pas la plus belle des relations avec lui (son entraîneur ndlr), ajoute-t-il. Après, j’ai toujours essayé de travailler, toujours donné le maximum de moi-même à l’entraînement et en match. J’ai joué quand même quelques matchs avec lui, j’ai fait quand même de belles performances. Il a préféré d’autres joueurs et je respecte cette décision. C’est pour ça qu’après j’ai décidé aussi de partir parce que j’étais encore jeune, j’avais besoin de temps de jeu pour continuer à progresser. Le plus important quand tu es jeune, c’est de jouer."

À Marseille, Guendouzi a découvert l’équipe de France en novembre 2021 avant de rejoindre définitivement le club au cours de l’intersaison. Et ce n’est pas son début de saison freinera sa progression, puisqu’il est l’un des éléments-clés de Tudor et a même déjà porté le brassard de capitaine à deux reprises.