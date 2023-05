OM: la ville de Marseille organise des festivités pour les 30 ans du sacre en Ligue des champions

Le maire de Marseille Benoît Payan annonce ce mercredi soir que des célébrations vont se tenir le 26 mai prochain devant l'hôtel de Ville pour célébrer les 30 ans du sacre de l'OM en Ligue des champions.

Le 26 mai 1993, une date gravée à jamais dans les esprits des supporters marseillais. Une date tout aussi symbolique pour le football français, l'Olympique de Marseille devenant le premier - et seul - club tricolore vainqueur de la Ligue des champions.

Pour commémorer ce succès vieux de 30 ans, la ville de Marseille a annoncé, par le biais de son édile, Benoît Payan, que des célébrations allaient se tenir le vendredi 26 mai prochain. Un bon moyen d'entretenir la flamme entre les différentes générations de fans phocéens.

DJ et retransmission de la finale contre Milan au programme

Au programme, dès 18 heures, un rassemblement sera organisé devant l'hôtel de Ville, animé par des clubs de supporters et un DJ. À 20 heures, la retransmission de la finale entre l'OM et l'AC Milan aura lieu en bas de l'esplanade Bargemon. La municipalité précise également que des tables et bancs seront installés pour permettre aux Marseillais(es) de pique-niquer sur place. Des food trucks ainsi qu'une animation "tirs au but" seront également présents.

En 1993 à Munich, Basile Boli avait été le seul buteur de cette finale de C1, une réalisation de la tête à la 44e minute après un corner bien brossé par le gaucher Abedi Pelé depuis le coin droit du terrain. Un but qui avait suffi aux joueurs de Raymond Goethals pour décrocher l'étoile, encore aujourd'hui fièrement exhibée sur les maillots marseillais.

Ce moment de partage aura lieu un jour avant le dernier match de la saison au Vélodrome d'Igor Tudor et ses hommes, le 27 mai contre Brest (21 heures). Une rencontre capitale dans la course à la deuxième place que mènent les Phocéens avec le Racing Club de Lens.