OM-Sporting: inquiétude pour Jonathan Clauss, sorti sur blessure à quelques semaines du Mondial

Jonathan Clauss a quitté la pelouse du Vélodrome sur blessure ce mardi lors du match de Ligue des champions entre l'Olympique de Marseille et le Sporting Portugal. Un pépin qui tombe mal pour le latéral de l'équipe de France, à sept semaines du début du Mondial 2022 au Qatar.

Un coup dur pour le technicien marseillais Igor Tudor et peut-être aussi une petite inquiétude pour Didier Deschamps et le staff de l'équipe de France. Jonathan Clauss est sorti blessé ce mardi lors du match de Ligue des champions entre l'OM et le Sporting Portugal au Vélodrome.

Quelques minutes après le troisième but phocéen inscrit par Leonardo Balerdi, le piston droit français a été remplacé par Issa Kaboré (3-1, 32e). Sans doute un problème musculaire puisque Jonathan Clauss a grimacé en se touchant le mollet droit après une intervention défensive anodine.

Clauss freiné dans son gros début de saison

Passeur décisif pour Amine Harit lors de cette rencontre européenne, Jonathan Clauss va donc connaître un petit coup d'arrêt dans son gros début de saison. Recruté cet été lors du mercato par l'OM, le défenseur de 30 ans a déjà inscrit 1 but et délivré 5 passes décisives en 12 apparitions toutes compétitions confondues.

Un pépin physique qui risque de nuire à sa préparation en vue de la Coupe du monde 2022. Apparu à six reprises sous le maillot tricolore depuis sa première convocation en mars dernier, le latéral droit possède de belles chances de figurer parmi les joueurs appelés par Didier Deschamps pour le Mondial au Qatar (du 20 novembre au 18 décembre).

Encore faut-il se remettre de cette blessure qui intervient à seulement sept semaines de l'entrée en lice des Bleus face à l'Australie, le 22 novembre. Le sélectionneur français risque de garder un oeil attentif à l'état physique de Jonathan Clauss, qui évolue à l'un des postes les plus dépeuplés en équipe de France.