"Peut-être qu'il devrait accepter l'offre du Brésil", l'avenir d'Ancelotti en suspens après la claque

L'entraîneur du Real Madrid, courtisé par la sélection brésilienne, va-t-il rester sur le banc madrilène après la correction reçue dans le stade de Manchester City? L'intéressé se veut rassurant, les observateurs un peu moins.

Sur le plateau de Sky Sport, l'ancienne légende de Milan et prédecesseur d'Ancelotti sur le banc merengue Fabio Capello n'y est pas allé par quatre chemins concernant l'avenir de son compatriote à Madrid. "Ancelotti devrait accepter l'offre du Brésil" (pour prendre la sélection auriverde), a expliqué l'ancien milieu de terrain italien. "C'est une défaite très lourde pour le Real Madrid. Maintenant peut-être qu'il peut penser à cette offre du Brésil", pour prendre la sélection, banc vacant depuis la désillusion en quart de finale de Coupe du monde.

"Si tu veux finir par un succès comme la Coupe du monde, c'est ta chance"

"Peut-être qu'il faut l'envisager car aujourd'hui il y a des équipes plus fortes. Si tu veux finir par un succès comme la Coupe du monde, c'est ta chance".

Je pense qu'Ancelotti est sérieusement menacé ce soir a d'ailleurs souligné Fred Hermel, le grand spécialiste du foot espagnol et du Real Madrid dans l'After mercredi soir. A écouter dans le podcast ci-dessous:

En conférence de presse après match, Ancelotti a évoqué la saison prochaine et balayé d'un revers de main tous les doutes sur son avenir: "Personne ne doute de mon avenir, le président a été clair il y a 15 jours." "Je ne veux même pas en entendre parler. Il a encore un an de contrat. Nous sommes très heureux avec Ancelotti", avait réagi Florentino Pérez, interrogé sur un possible départ de son entraîneur, battu par le Barça en Liga et qui ne conserve pas non plus son titre en Ligue des champions.

