PSG-Barça: la dédicace très classe de Mbappé et Navas à Rico

Après le nul synonyme de qualification du PSG face au Barça (1-1) en huitième de finale retour de la Ligue des champions ce mercredi, Keylor Navas et Kylian Mbappé ont eu une pensée pour Sergio Rico, qui a perdu son père.

Le PSG s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, en éliminant ce mercredi le Barça (1-1 au retour, 4-1 à l'aller). Keylor Navas a signé une prestation extraordinaire, avec neuf arrêts - dont un sur le penalty de Lionel Messi - et a été élu homme du match. Il a aussi prouvé toute sa classe en dehors du terrain.

"Je dédie cet arrêt à Sergio et sa famille"

"C'est toujours difficile, encore plus avec Messi en face parce qu'il tire très bien les penalties, raconte le gardien costaricien sur RMC Sport. Mais j'ai pu être concentré et l'arrêter. Cela nous a donné beaucoup de joie. Je dédie cet arrêt à Sergio (Rico) et sa famille, qui passe un moment difficile, et aussi à ma famille, qui me soutient toujours. Je suis très content."

Le post de Mbappé pour Rico © Instagram

Une pensée pour Sergio Rico, son coéquipier, qui a perdu son père mardi, selon les informations de l'Equipe. "Pour toi mon frère, Sergio Rico", a posté Kylian Mbappé en story Instagram, dédiant lui aussi la qualification à son coéquipier parisien.

