PSG-Barça en direct: gros pari de Koeman, Paris avec Draxler

Pochettino : "Envoyer un signal"

Sur RMC Sport avant le match, l'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino est revenu sur les enjeux de ce 8e retour et ses choix tactiques, en confirmant la présence de Draxler dans le onze : "Je m'attends à la même prestation de la part de mes joueurs. Dans ces matchs de Ligue des champions, ça se joue à rien. Parfois parfois on est proche de gagner, parfois on ne l'est pas. Il est important de mettre un cadre de compétitivité pour être le plus fort possible. Je suis très content de la forme de Julian Draxler en ce moment. Il faut encore prendre du temps pour Angel Di Maria. Ce soir, on doit être le plus compétitif possible pour envoyer un signal."