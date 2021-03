PSG-Barça: les feux d'artifice des supporters parisiens après la qualification

Après le match nul du PSG face au Barça (1-1) synonyme de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, des supporters parisiens ont craqué des feux d'artifice aux abords du Parc des Princes.

Ne le cachons pas, ces supporters parisiens-là n'avaient peut-être pas tous leur attestation justifiant d'être dehors à une heure aussi tardive, malgré le couvre-feu. Mais la passion aura été plus grande. Ce mercredi soir, aux abords du Parc des Princes, plusieurs d'entre eux ont lancé des feux d'artifice pour fêter la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des champions (1-1 face au Barça au retour).

Comme après Dortmund

Des feux d'artifices qui ne sont pas sans rappeler certaines scènes un an plus tôt: après la qualification renversante face à Dortmund, les joueurs du PSG avaient fêté avec ferveur leur place en quart de finale avec les supporters présents. Des scènes de foule qui avaient, quelques jours plus tard, fait polémique, avec l'annonce du confinement et de la dégradation de la situation sanitaire, en raison du coronavirus.

Mais en cette période de couvre-feu, la joie est de mise pour Paris. Après son carton au Camp Nou à l'aller (4-1), le club parisien a su encaisser les vagues catalanes pour résister au bon match du Barça et valider la qualification pour le prochain stade. Le tirage au sort aura lieu le 19 mars prochain (à suivre sur RMC Sport).

