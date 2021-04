PSG-Bayern: cette statistique très favorable aux Parisiens pour la qualification

La victoire 3-2 contre le Bayern Munich, en quart de finale aller de la Ligue des champions, est plutôt bon signe pour le PSG. Par le passé, toutes les équipes ayant obtenu ce score à l'extérieur se sont qualifiées pour le tour suivant.

Grâce à sa victoire 3-2 et ses buts à l'extérieur, mercredi soir sur la pelouse du Bayern Munich dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des champions, le PSG a pris une bonne option pour la qualification en demies.

D'après les statistiques d'Opta, 100% des équipes ayant gagné un match aller à l’extérieur en phase à élimination directe de Ligue des champions sur le score de 2-3 se sont qualifiées pour le tour suivant. Les huit précédentes équipes qui ont été dans la situation du PSG ont en effet toutes eu le sourire au coup de sifflet du match retour.

Le PSG, dernier tombeur du Bayern à l'extérieur

Un autre indicateur est en revanche moins favorable aux Parisiens. Le Bayern Munich n'a perdu à l'extérieur dans cette compétition depuis plus de trois ans. Il reste en effet sur une invincibilité de 17 matchs consécutifs, avec 13 victoires et 4 nuls. La moitié de ces rencontres s'est soldée par un succès avec au moins deux buts d'écart. C'est justement ce dont a besoin le Bayern pour passer au retour, à moins de faire trembler les filets plus de trois fois.

L'histoire est cependant taquine: la dernière défaite remonte au 27 septembre 2017... au Parc des Princes. Le PSG d'Unai Emery, qui venait de recruter Neymar et Kylian Mbappé, s'était imposé 3-0 en phase de poules.