PSG-Bayern: Flick espère pouvoir compter sur Hernandez et Goretzka

Hansi Flick, entraîneur du Bayern, a fait le point sur les nombreuses blessures qui touchent son groupe à quatre jours du quart de finale retour de la Ligue des champions sur le terrain du PSG, mardi (21h, en direct sur RMC Sport).

Le choc entre le Bayern et le PSG (2-3), mercredi à l'Allianz Arena, a laissé des traces sur les organismes des deux équipes. Plusieurs joueurs munichois ont rejoint l’infirmerie après cette défaite en quart de finale aller de la Ligue des champions, dont Niklas Süle, remplacé en première mi-temps et vraisemblablement forfait pour le retour à Paris, mardi (21h, en direct sur RMC Sport). Hansi Flick s’est montré pessimiste au sujet de son défenseur.

L’entraîneur croit davantage à la présence de Leon Goretzka, également remplacé en cours de jeu contre Paris. "Niklas Süle et Leon Goretzka ont des problèmes musculaires, a confié le technicien, ce vendredi en conférence de presse. Les problèmes de Leon ne sont pas aussi graves que ceux de Niklas. Nous devons attendre de voir comment les choses évoluent."

Un coup pour Hernandez, absent de l’entraînement

Flick laissera ces deux joueurs au repos samedi pour la réception de l’Union Berlin (15h30, 28e journée de Bundesliga). Ce sera aussi le cas de Marc Roca et Lucas Hernandez, absent de l’entraînement ce vendredi après avoir reçu un coup (aux côtes). Le Français devrait être présent pour le match face au PSG. "Lucas a reçu un coup, cela n'a rien à voir avec sa blessure aux muscles abdominaux, mais c'est douloureux, explique-t-il. Nous espérons que Leon et Lucas seront disponibles à Paris."

Trois autres joueurs se sont contentés d’une séance légère ce vendredi: Benjamin Pavard, Leroy Sané et Joshua Kimmich. Leur programme a d’ailleurs amusé Flick. "J’ai appris quelque chose aujourd’hui qui s’appelle la course thérapeutique, a-t-il déclaré avec ironie. C’est super d’apprendre quelque chose de nouveau à mon âge. Les joueurs ont simplement couru de manière relax. C’était bon pour eux. Je sais de ma propre expérience que c’est bien de bouger et de rester en mouvement. Nous avons fait des exercices de finition. Comme ces joueurs ont beaucoup joué ces dernières semaines, ils sont restés actifs mais en douceur."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder PSG-Bayern en Ligue des champions