PSG-Bayern: après le psychodrame Neuer, le gardien est-il le point faible des Bavarois avec Sommer ?

Alors que la gestion du cas de Manuel Neuer, actuellement blessé, suscite beaucoup de questions, le Bayern Munich a recruté cet hiver sur le gong Yann Sommer pour le remplacer dans les buts face au PSG. Étincelant en sélection, l’international suisse a connu des débuts délicats avec son nouveau club.

Bonne nouvelle pour les Parisiens. Outre la présence de Kylian Mbappé dans le groupe pour le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern (à suivre sur RMC Sport 1), le club de la capitale ne verra pas l’un de ses récents cauchemars.

24 août 2020, Stade de la Luz. Paris s’incline sur la plus petite des marges en finale de la C1 face aux Munichois (0-1), portés par un Manuel Neuer monstrueux et auteur de plusieurs parades déterminantes. Si l’international allemand n’avait pas pu éviter l’élimination de son équipe en quart de finale la saison suivante, il manquera la double confrontation face aux champions de France (14 février-8 mars) en raison d’une blessure.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour regarder PSG-Bayern

Ski et interview polémique

Après une Coupe du monde achevée au premier tour avec la Mannschaft, Neuer n’a rien trouvé de mieux que de mettre un terme à sa saison en se cassant une jambe… au ski. Un pépin qui force son club à lui trouver un remplaçant en urgence pour la deuxième partie de saison. Les dirigeants ont enchaîné les coups de fil et le choix s’est finalement porté sur Yann Sommer, l’ancien gardien du Borussia Mönchengladbach, malgré la piste menant à l’ancien de la maison, Alexander Nübel, en prêt à Monaco.

Pendant sa convalescence, Manuel Neuer ne trouve rien de mieux que de s’attirer les foudres du club, en enchaînant les punchlines dans des interviews au journal allemand Süddeutsche Zeitung et au site spécialisé The Athletic. Le portier de 36 ans a notamment fait part de sa colère après le départ de Toni Tapalovic, ancien coach des gardiens et proche de l’ex-joueur de Schalke. Ce dernier aurait partagé à la presse des discussions confidentielles du staff de Julian Nagelsmann à certains joueurs.

"Pour moi, c'était un coup dur alors que j'étais déjà à terre. J'ai eu l'impression que l'on m'arrachait le cœur, c'est la chose la plus brutale que j'ai vécue dans ma carrière. Et j'en ai vraiment vu des choses. Des gens ont fondu en larmes. C’est une grande déception", a notamment pesté Neuer. Des paroles qui peuvent lui valoir cher, puisque le club pourrait lui retirer un mois de salaire brut, soit environ 1,6 million d’euros selon les informations du quotidien Bild.

Psychodrame et difficultés sportives

Cette sortie n’a pas du tout plu au Bayern, qui l’a fait savoir à son capitaine par la voix de Hasan Salihamidzic. Le directeur sportif bavarois a estimé que le joueur avait mis "ses intérêts personnels au-dessus des intérêts du club". "Je comprends que Manuel soit touché personnellement. Mais en tant que capitaine, j'aurais attendu de sa part une autre attitude", a-t-il ajouté, affirmant que la "difficile décision" concernant Tapalovic n'avait rien à voir avec Neuer, "et nous le lui avons expliqué".

Le psychodrame a vu le jour une dizaine de jours avant le choc face au PSG, dans une période où les champions d’Allemagne en titre ont connu des difficultés sur le pré, à l’image de Yann Sommer, le remplaçant de Neuer. Brillant en sélection, notamment lors de l’Euro 2020, où il avait sorti le tir au but décisif de Kylian Mbappé en huitième de finale, le Suisse performait aussi sous le maillot du Borussia Mönchengladbach.

En forme au meilleur des moments

Depuis le retour de la Coupe du monde, les Bavarois ont eu du mal à remettre la machine en route, en enchaînant trois matchs nuls (1-1) face à Leipzig, Cologne et l’Eintracht Francfort. Relancé en Coupe d’Allemagne face à Mayence (4-0), le Rekordmeister a enchaîné deux succès en Bundesliga (4-2 contre Wolfsbourg et 3-0 face à Bochum).

Après six matchs sous les couleurs bavaroise, Yann Sommer peine toutefois à convaincre, lui qui n’a ramené qu’un seul clean sheet en championnat. Ce mardi, le gardien de 34 ans va retrouver une compétition qu’il n’a plus disputé depuis la saison 2020-2021. En 34 rencontres, le Suisse a réussi à garder sa cage inviolée lors de six matchs seulement.