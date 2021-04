PSG-Bayern: très classe, Pavard "espère que Paris va remporter la Ligue des champions"

Eliminé par le PSG ce mardi soir en quarts de finale de la Ligue des champions, le défenseur du Bayern Munich Benjamin Pavard souhaite maintenant que le club français aille au bout.

Pas de "seum" chez Benjamin Pavard. Si l’entraîneur du Bayern, Hansi Flick, considère que son équipe était la meilleure à l’aller (2-3) et au retour (0-1) face au PSG en quarts de finale de la Ligue des champions, le défenseur français du club bavarois souligne lui la qualité parisienne. "C’est sûr qu’on est tous très déçus, surtout par rapport au premier match, où on aurait dû gagner, a reconnu l’ancien Lillois au micro de RMC Sport ce mardi soir. Aujourd’hui, Paris a fait son match. Ils ont eu beaucoup d’occasions, on en a eu aussi. Ils méritent leur qualification. Félicitations à Paris."

Et Benjamin Pavard souhaite maintenant que le PSG triomphe en finale de la Ligue des champions le 29 mai à Istanbul. "J’espère que Paris va remporter la Ligue des champions. En étant Français, j’espère qu’ils pourront la soulever", a confié le champion du monde, coéquipier notamment de Kylian Mbappé chez les Bleus. L’un des principaux atouts du club parisien. "On connait les qualités de Kylian, a rappelé Benjamin Pavard. Il s’est mis au service du collectif. Il a défendu, il a attaqué. C’est un joueur de classe mondiale, qui est très dangereux. Il ne faut pas lui laisser beaucoup d’espaces, sinon ça peut faire ficelle directement. Ils ont une grosse équipe."

Lucas Hernandez: "C’est sûr que les Parisiens veulent cette Champions"

Egalement membre des Bleus, Lucas Hernandez a lui aussi été convaincu par la double prestation du PSG. "C’est une grande équipe, on le savait, a expliqué le défenseur central du Bayern. C’est sûr qu’après la finale (de la saison dernière perdue par le PSG face au Bayern, ndlr), ils veulent cette Champions. Ils ont bien joué à l’Allianz et ici (à Paris, ndlr). Il faut les féliciter." Pour l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid, c’est "l’efficacité" qui a manqué au Bayern. "C’est ce qui paye dans le foot moderne, a ajouté Lucas Hernandez au micro de RMC Sport. Paris a très bien joué à l’aller. Ils nous ont créé beaucoup de danger avec les percées de Kylian (Mbappé) ou de Neymar. Ici, on savait que ça allait être compliqué mais on voulait passer. On a cherché le deuxième but mais malheureusement, le ballon n’est pas rentré." Et c’est Paris qui défiera Manchester City ou Dortmund dans deux et trois semaines.