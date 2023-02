PSG-Bayern: qui est Arijon Ibrahimovic, la nouvelle pépite bavaroise (et homonyme de Zlatan)

Après être devenu le deuxième plus jeune joueur à effectuer ses débuts professionnels avec le Bayern Munich ce week-end en Bundesliga, Arijon Ibrahimovic fait partie du groupe bavarois pour affronter le Paris Saint-Germain en 8e de finale de Ligue des champions ce mardi (21h sur RMC Sport 1). À tout juste 17 ans, le polyvalent milieu offensif est bien plus qu’un simple homonyme.

24 ans d’écart, une vingtaine de centimètres de différence… mais un même sens de la punchline. Lorsqu’il est interrogé sur son illustre homonyme, Arijon Ibrahimovic sait trouver le bon mot. "Je joue aussi en attaque et je marque quelques buts. Mais il est un peu meilleur que moi", lâchait le milieu offensif allemand il y a quelques mois, avant même de signer son premier contrat professionnel.

>> PSG-Bayern J-1: les infos EN DIRECT

À tout juste 17 ans, Arijon Ibrahimovic, 1,76 m sous la toise, va mettre du temps avant de se faire un prénom pour sortir de l'ombre imposante de Zlatan. Mais les bases sont là. Présent dans le groupe du Bayern Munich pour défier le PSG ce mardi en 8e de finale de Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1), il a disputé ses premières minutes chez les grands ce week-end lors de la victoire bavaroise contre Bochum en Bundesliga (3-0) en remplaçant un Leroy Sané passablement agacé à la 77e minute. Il est ainsi devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire du club à évoluer en professionnel derrière Paul Wanner, un autre crack de la génération 2005.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour regarder PSG-Bayern

Arijon Ibrahimovic lors de son entrée en jeu contre Bochum le 11 février 2023 © Icon

Buteur six minutes après sa première entrée en jeu en amical

Pour répondre à la question que tout le monde se pose, il n’a aucun lien de parenté avec Zlatan Ibrahimovic. Alors que le Suédois est d’origine bosnienne par son père, le jeune Bavarois a quant à lui des racines kosovares. Né à Nuremberg, en Allemagne, Arijon Ibrahimovic a effectué le tout début de sa formation sous les couleurs du club de cette ville située dans le nord de la Bavière avant de rejoindre les équipes jeunes du Bayern Munich à l’été 2018, à 12 ans et demi.

Arijon Ibrahimovic a ensuite effectué toutes ses classes dans les catégories de jeunes du Bayern Munich jusqu'à frapper à la porte de l’équipe première, avec qu’il a fait ses grands débuts le 13 janvier lors d’une rencontre amicale contre le Red Bull Salzbourg (4-4). Entré en jeu à la 63e, il avait trouvé le chemin des filets six minutes plus tard. International allemand U16 puis U17, il évolue depuis septembre dernier avec les U18 de la Mannschaft (deux buts et une passe décisive en six sélections).

Milieu offensif polyvalent, le droitier peut évoluer dans l’axe dans un rôle de meneur de jeu, sur les côtés et même dépanner en pointe. "Il possède une très bonne compréhension du jeu, décrit Holger Seitz, manager de la réserve du Bayern Munich. Dans le jeu collectif, il lui suffit souvent d’un contact pour déposer le ballon ou le passer. Sa rapidité d’action exceptionnelle l’aide également dans ce sens. Il apporte beaucoup de dynamisme dans les duels, a également une bonne finition."

L'un des plus grands espoirs de la génération 2005

Il y a quelques mois, The Guardian l’a mis dans sa liste des meilleurs joueurs du monde nés en 2005 aux côtés de très grands espoirs comme El Chadaille Bithshiabu, Désiré Doué ou encore Mathys Tel. Et les statistiques du jeune homme ne risquent pas de faire retomber l’engouement autour de lui. Auteur de 12 buts et trois passes décisives en 10 rencontres de championnat U19, il a également fait trembler les filets à trois reprises et délivré deux caviars lors de la phase de groupes de Youth League. Avant une réussite similaire à l’étage supérieur ? Pour rattraper les 48 buts de son homonyme, 9e meilleur buteur de l’histoire de la plus belle des compétitions de clubs, le chemin est encore long. Mais, s'il y a arrive, ça promet quelques belles punchlines.