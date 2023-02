PSG-Bayern: un tifo géant attendu... et peut-être quelques banderoles

Les supporters du Paris Saint-Germain ont prévu plusieurs animations en tribunes pour le match entre le club francilien et le Bayern Munich ce mardi lors du 8e de finale aller de Ligue des champions (21h, RMC Sport 1).

Corrigé par Monaco en Ligue 1, le PSG joue une partie de son avenir européen ce mardi face au Bayern Munich. Malgré les contre-performances récentes, les supporters franciliens seront là pour encourager leur équipe lors de ce huitième de finale aller de Ligue des champions au Parc des Princes (dès 21h en direct sur RMC Sport 1).

"Qui dit grand match, dit grande animation", telle est la promesse faite par le Collectif Ultras Paris lors d'une communication interne afin de veiller à la bonne organisation de ce "show", avant le choc de la saison contre les Bavarois.

>> PSG-Bayern, toutes les infos avant le 8e aller

La promesse d’une animation inédite

Le principal groupe de supporters a prévu un tifo géant, qui partira du Virage Auteuil jusqu'à la tribune Boulogne. Le tout aura nécessité plusieurs longs mois de travail, suite à des permanences organisées par le CUP.

Pour la teneur, le secret reste très bien gardé. Mais en coulisses, on promet une animation inédite pour cette affiche continentale entre les hommes de Christophe Galtier et ceux de Julian Nagelsmann.

>> Tous les matchs du PSG en Ligue des champions, c’est sur RMC Sport

La mise en place d'un tifo géant avant PSG-Bayern © DR RMC Sport

"On fera passer des messages"

Malgré le retour de Kylian Mbappé dans le groupe, après trois matchs d’absence, les fans franciliens pourraient aussi profiter de la réception du Bayern pour se faire entendre auprès des joueurs et des dirigeants. Même si la priorité restera de soutenir l’équipe lors de ce rendez-vous ô combien important pour l’ensemble du club.

Ces dernières heures, l'idée de déployer des banderoles a aussi été évoqué par une partie des supporters lors d'échanges. "On fera passer des messages, a encore estimé une source avant d’enchaîner. Mais quoi qu'il arrive on sera à fond derrière notre équipe pendant 90 minutes! On fera les comptes plus tard."