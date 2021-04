PSG-Bayern: une compo parisienne sans surprise, avec Paredes ?

Hormis l’absence de Marquinhos, qui sera suppléé par Danilo Pereira en défense centrale, ainsi que le retour de suspension de Leandro Paredes au milieu, le onze parisien face au Bayern Munich ce mardi sera le même qu’en quart de finale aller la semaine passée.

Contraint d’évoluer sans son capitaine courage Marquinhos, forfait sur blessure, le PSG a opéré les modifications nécessaires et attendues pour pallier son absence en quart de finale retour de la Ligue des champions, ce mardi (à 21h, sur RMC Sport).

Comme face à Strasbourg (4-1) le week-end dernier, et à Munich (3-2) pendant près d’une heure à l’aller, après la sortie du défenseur brésilien, Danilo Pereira devrait être aligné en défense centrale aux côtés de Presnel Kimpembe.

Le reste de la composition d’équipe ne devrait pas non plus offrir de grosses surprises, ni changements, à l’exception de Leandro Paredes, de retour de suspension, et qui devrait former un duo avec Idrissa Gueye au milieu de terrain.

Dagba et Diallo reconduits sur les côtés?

Pochettino devrait en revanche faire confiance aux mêmes hommes devant. Julian Draxler devrait être maintenu à gauche, et Kylian Mbappé en pointe.

Dans cette logique de continuité, Angel Di Maria, préservé en Ligue 1 le week-end dernier, devrait être de retour en tant que titulaire. Trop juste pour débuter après avoir été affaibli par le Covid, Alessandro Florenzi est attendu sur le banc, à l’instar de Marco Verratti. Colin Dagba et Abdou Diallo tiennent la corde pour débuter dans les couloirs de la défense parisienne.

La composition du PSG devrait être :

Navas - Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo - Gueye Paredes - Di Maria, Neymar, Draxler – Mbappé