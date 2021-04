PSG-Bayern: "J'en suis très fier", Kimpembe se confie sur son rôle de capitaine

En marge du quart de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich ce mardi (21h sur RMC Sport 1), Presnel Kimpembe est passé au micro de RMC Sport. L'occasion d'évoquer son statut de capitaine, alors qu'il portera le brassard en l'absence de Marquinhos.

En l'absence de Marquinhos, qui souffre d'une lésion aux adducteurs droits, Presnel Kimpembe portera le brassard de capitaine du PSG ce mardi (21h sur RMC Sport 1) face au Bayern Munich, lors du quart de finale retour de Ligue des champions. L'international français sera aussi le patron de la défense.

La semaine dernière, à Munich, Presnel Kimpembe s'était retrouvé en seconde période avec une défense assez inhabituelle composée de Colin Dagba et Mitchel Bakker sur les côtés, puis Danilo en défense centrale, redescendu dans l'axe après la sortie de Marquinhos. Malgré les nombreuses ocasions adverses, 31 au total, le PSG est reparti avec la victoire (3-2) et Kimpembe s'est montré au niveau. "Je me sens plutôt pas mal. Comme j'ai l'habitude de dire, je suis plutôt un moteur-diesel donc pour me sentir bien, j'ai besoin d'enchaîner, a confié pour RMC Sport le 'Titi' parisien. Je suis plutôt content que ça puisse se faire, ça veut dire que je n'ai pas de pépin physique. Cela veut dire que j'arrive à garder le rythme et j'en suis content."

"C'était un rêve" de porter le brassard

Finaliste de la dernière édition de Ligue des champions, le PSG ambitionne à nouveau de retrouver le dernier carré. Sortir le Bayern Munich, après avoir déjà éliminé le FC Barcelone, constituerait un nouveau grand coup européen. "C'est le fait de prendre de l'expérience, c'est l'habitude de jouer des grands matchs comme ça. L'équipe reste forte et concentrée, c'est plutôt pas mal", a admis Kimpembe face à un PSG qui semble plus confiant dans les grands rendez-vous.

A 25 ans, Presnel Kimpembe s'apprête une nouvelle fois à vivre une grande soirée européenne avec son club formateur, lui passé professionnel dans la capitale en 2014. Avec le brassard autour du bras. "C'est beaucoup de responsabilités, a déclaré Kimpembe à propos du rôle de capitaine, qu'il occupera ce mardi. C'est une marque de confiance de la part du club et du coach. J'en suis très fier. Pour un 'Titi' comme moi, le fait de pouvoir porter le brassard et de jouer des comme ça, c'était un rêve. Je vais essayer d'apporter ma bonne énergie."