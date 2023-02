PSG-Bayern: une rouste mémorable, des victoires... le bilan contrasté de Messi face à Munich en Ligue des champions

Lionel Messi va affronter le Bayern Munich avec le PSG, ce mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Ce sera la septième fois que l’ancien taulier du Barça se mesure au géant bavarois. Et jusqu’ici, ça ne s’est pas toujours bien passé…

Le 14 août 2020 est une date marquante dans la carrière de Lionel Messi. Sans doute sa pire soirée sous le maillot du Barça. En pleine pandémie de Covid-19, le club catalan a vécu un véritable cauchemar ce jour-là face au Bayern Munich. Sur la pelouse du stade de la Luz, le génie argentin et ses coéquipiers ont été humiliés en quart de finale de la Ligue des champions. Dans des proportions spectaculaires. Au terme d’un scénario hallucinant, ils sont inclinés 8-2 face aux tribunes vides de Lisbonne. Une raclée historique dont le septuple Ballon d’or se souvient sans doute encore à l’heure de recroiser les Bavarois avec le PSG, ce mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1).

D’autant que le Bayern est l’un des rares clubs au monde à pouvoir se vanter d’avoir un bilan positif contre Leo Messi. En six confrontations face aux géant allemand (toutes en C1), la Pulga s’est inclinée à trois reprises, pour un nul et deux victoires. La première bataille remonte à avril 2009, en quart de finale. Et elle a largement tourné en faveur du natif de Rosario, avec un carton 4-0 au Camp Nou à l’aller, lors duquel il a inscrit un doublé et délivré une passe décisive pour Samuel Eto’o. Après avoir décroché un nul à l’Allianz Arena au retour (1-1), le Barça s’est qualifié pour le dernier carré. Et les joueurs de Pep Guardiola sont même allés au bout en battant Manchester United en finale, avec la fameuse tête lobée de Lionel Messi devant Edwin van der Sar (2-0).

Balayé en 2013, brillant en 2015

Quatre ans plus tard, le Bayern s’est vengé de manière spectaculaire lors d’une demi-finale à sens unique. Les coéquipiers de Franck Ribéry et Arjen Robben se sont baladés dans leur jardin (4-0), devant un Messi muet et dépassé. Avant d’éteindre complétement le Camp Nou au retour (0-3), sous les yeux impuissants de la Pulga, touchée à la cuisse et restée sur le banc. L’Argentin s’est repris en 2015, toujours en demi-finale, en claquant un doublé (assorti d’une passe décisive pour Neymar) lors du match aller en Catalogne (3-0). De quoi permettre au Barça, battu 3-2 à Munich au retour, d’accéder à la finale et de triompher à nouveau face à la Juventus (3-1). Le dernier sacre européen du club blaugrana à ce jour.

Un bon souvenir que Messi va tenter de raviver sous le maillot parisien. Pour chasser les fantômes de Lisbonne et rééquilibrer son bilan face au Bayern. Forfait à Monaco le week-end dernier (3-1), en raison d’une douleur à l’ischio-jambier, le champion du monde 2022 va pouvoir tenir sa place aux côtés de Neymar pour ce choc au Parc des Princes (Kylian Mbappé sera sur le banc). En espérant briller pour sa 162e apparition en C1. Une compétition dont il est le deuxième meilleur buteur de l’histoire (129), derrière Cristiano Ronaldo (141).