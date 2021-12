PSG-Bruges: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match de Ligue des champions

Le PSG reçoit le FC Bruges, ce mardi (18h45) lors de la sixième et dernière journée de la phase de poule de la Ligue des champions en étant déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Un horaire inhabituel.

Le PSG aborde la dernière journée de la phase de poule de la Ligue des champions sans grande pression. Paris accueille Bruges, ce mardi (18h45), en étant déjà qualifié pour les huitièmes de finale et sans pouvoir viser la première place depuis sa défaite sur le terrain de Manchester City (2-1) lors de la dernière journée. Avec huit points, les hommes de Mauricio Pochettino ne peuvent plus rattraper les Anglais (1er avec 12 points) et ne peuvent plus être dépassés par un autre concurrent (Leipzig et Bruges ont quatre unités). Ils termineront donc deuxièmes quel que soit le résultat.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder PSG-Bruges en Ligue des champions

La rencontre sera diffusée sur RMC Sport 1 avec les commentaires de Stéphane Guy et Emmanuel Petit. Elle sera également sur Canal+. Vous pourrez aussi la suivre en direct sur RMC ainsi que sur notre site en live commenté.

Mauricio Pochettino devra se passer de Sergio Ramos, Neymar et Julian Draxler. Incertain, Presnel Kimpembe figure dans le groupe mais un doute persiste sur sa participation. Si le match n'a pas d'enjeu pour Paris, il en a un pour Bruges, très convaincant à l'aller (1-1). Les Belges, actuellement derniers, visent la troisième place qualificative pour la Ligue Europa et doivent signer un meilleur résultat que Leipzig, opposé à Manchester City dans le même temps.

Lundi en conférence de presse, Mauricio Pochettino s'est exprimé de longues minutes sur son état d'esprit alors qu'il fait face à de nombreuses critiques sur la qualité du jeu de son équipe.

"Je me sens bien, je me sens tranquille car j’ai le soutien de mes joueurs et du club, a-t-il assuré. Le club sait où on est et ce qu’on fait. Je me sens tranquille car on connaît le processus dans lequel on est embarqué. Ce processus se fait au niveau du terrain, où tout est visible mais il y a aussi des aspects internes au club, avec l’adaptation, la communication, l’entente entre les joueurs, qui doivent créer des liens. Ses liens sont importants dans les vestiaires pour avoir une entente sur le terrain."