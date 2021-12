PSG-Bruges: "La graine est plantée, il y aura de belles fleurs", Pochettino satisfait de la relation Mbappé-Messi

Après la nette victoire du PSG contre Bruges, ce mardi soir en Ligue des champions (4-1, sur RMC Sport 1), Mauricio Pochettino a évoqué la relation naissante entre Lionel Messi et Kylian Mbappé, tous les deux auteurs d’un doublé.

En l’absence de Neymar, blessé, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont développé leur relation personnelle sur le terrain, face à Bruges ce mardi soir en Ligue des champions (4-1). Le Français a délivré une passe décisive à l’Argentin, pour le troisième but, avant de lui offrir le penalty en fin de match, pour le quatrième but parisien. Mauricio Pochettino, le coach parisien, s’est félicité de leur réussite. "Je suis content qu’ils marquent deux buts chacun, ce sont des joueurs offensifs qui ont besoin de connaître le chemin des filets", a-t-il expliqué au micro de RMC Sport.

En revanche, l’Argentin n’a pas formellement confirmé que Mbappé était le tireur désigné. "Ils peuvent tous tirer le pénalty, avec leur qualité, a-t-il souri. C’est à eux d’identifier sur le moment qui en a le plus besoin, qui est le plus en confiance. C’est quelque chose qu’ils décident eux-mêmes sur le terrain."

"Avec le temps il y aura une plante, un arbre et de belles fleurs"

Même sans revenir très clairement sur ce petit cadeau de Mbappé à Messi, Pochettino a donc évoqué avec beaucoup de poésie la relation grandissante entre les deux joueurs, assez évidente contre Bruges. "Je crois que créer ces relations, qu’ils se rapprochent, qu’ils s’apprécient, se respectent, donne encore plus de force à leur talent, a-t-il souligné. La graine est plantée, les bourgeons sortent et avec le temps il y aura une plante, un arbre et de belles fleurs."

Dans un match sans enjeu où Pochettino avait malgré tout décidé d’aligner son équipe type, il était important de construire des automatismes et montrer un beau visage. Il fallait aussi construire pour le futur, ce qu’a fait Mbappé en donnant le penalty à Messi. "On va avoir besoin de Lionel Messi, a déclaré le Français. Et je suis sûr qu’il va nous aider quand les échéances importantes arriveront." Peut-être le début d’une idylle.