PSG-Bruges: le bel enroulé de Messi pour le 3-0 en vidéo

Le PSG s'est amusé, ce mardi soir contre Bruges (sur RMC Sport 1). Lionel Messi a inscrit le but du 3-0 en première période d’un enroulé du pied gauche à l’entrée de la surface. Son quatrième but de la saison en Ligue des champions.

Les étoiles du Paris Saint-Germain se régalent. Malgré l’absence d’enjeu, face à Bruges en Ligue des champions (sur RMC Sport 1), Kylian Mbappé et Lionel Messi rayonnent. Après le doublé du Français en sept minutes, en début de match, l’Argentin a lui aussi inscrit son nom au tableau d’affichage, d’une superbe frappe enroulée du gauche, à la 38e minute (3-0).

Au début de l’action, c’est Kylian Mbappé qui a fait la différence avec une accélération et un petit pont sur Hendry côté gauche. Le numéro 7 du PSG a ensuite servi Messi d’une longue passe du pied gauche, qui n’avait plus qu’à fixer et à enrouler dans l’axe, comme il l’a déjà fait des dizaines de fois.

4 buts en 5 matchs de Ligue des champions

Après deux actions manquées, où il a buté sur un défenseur puis sur Simon Mignolet, la Pulga a donc trouvé l’ouverture dans ce match où le Paris Saint-Germain se régale des espaces laissés par Bruges. Lionel Messi, avec ce but, porte son total à quatre réalisations cette saison en Ligue des champions – en cinq matchs.

Lionel Messi a même marqué au Parc des Princes lors de ses trois premiers matchs de Ligue des champions avec le PSG, contre Manchester City, Leipzig et désormais Bruges. Une performance réalisée dans le passé par seulement deux autres joueurs parisiens : George Weah et Neymar.