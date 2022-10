PSG: des supporters de la tribune Boulogne interpellent le club après "l'invasion" des fans du Maccabi Haïfa au Parc

Le match de mardi soir entre le PSG et le Maccabi Haïfa a donné lieu à des scènes qui ont choqué les supporters parisiens. Des supporters du club israëlien occupaient des places en tribune Boulogne. Une situation qu'a regrettée le groupe Ultra de Boulogne.

"Qu'attend la direction du PSG pour faire revivre la tribune Boulogne?", lance ce vendredi le "Block Parisii" dans un communiqué. Ce groupe de supporters parisiens a toujours accès à la tribune Boulogne, mais avec des places attribuées et l'interdiction formelle de se rassembler dans un secteur dédié, comme peut le faire le CUP dans le virage Auteuil. Et il n'a pas franchement apprécié les scènes de mardi soir en Ligue des champions.

Alors que 1.600 ultras du Maccabi Haïfa environ étaient attendus dans le parcage visiteurs, ces derniers étaient en réalité bien plus nombreux, et ont donc débordé du parcage pour se positionner notamment en tribune Boulogne. La faute - en partie - à la plateforme de revente en ligne du club de la capitale, "Ticketplace", qui permet aux abonnés de revendre leur place. Mais la faute aussi à la gestion de la tribune par le club, d'après le Block Parisii.

"Mardi en C1 face au Maccabi Haïfa, c'est plus d'un quart de notre virage qui était envahi par l'équipe visiteuse et notre accès tribune interdit par nos stadiers... Nous les abonnés du PSG", s'insurge le groupe.

"Il est temps d'arrêter de nous faire passer pour des criminels"

Les supporters indiquent que dans la précipitation, bon nombre d'entre eux n'ont pas pu s'installer à leur place et se sont donc retrouvés ensemble en tribune. "Paradoxe de cette mésaventure, notre club nous permet de nous regrouper sur un match à haut risque avec plus de 1000 à 1500 visiteurs dans notre tribune avec l'ensemble des risques que cela aurait pu engendrer pour nos supporters et nos stadiers", poursuit le communiqué. Heureusement ce soir-là, aucun affrontement entre supporters n'a été à déplorer.

"Il est temps d'arrêter de nous faire passer pour des criminels et de libérer le parc avec un retour des deux virages, réclame donc le groupe. Nous réitérons notre demande à la direction du PSG afin de pouvoir nous regrouper au sein de la tribune Boulogne et refaire vivre ce virage qui se meurt dans le tourisme et dans la business class européenne".

TicketPlace, une plateforme combattue par les supporters

"Nous souhaitons que ce virage soit considéré comme tel, que les prix des abonnements soit populaire et que la revente ticketplace soit modérée afin d'éviter les contre parcages", comme ce fut le cas ce mardi, laisse entendre le communiqué. Historiquement classé comme les tribunes les plus accessibles, les moins chères, les virages du Parc des Princes semblent avoir perdu cette magie ces dernières saisons. Pour la réception du Real Madrid en février dernier, il fallait par exemple compter plus de 200 euros pour se procurer une place dans l'un des virages sur la plateforme de revente.

Le 5 août dernier, le Collectif Ultras Paris, groupe actif en tribune Auteuil, avait publié un communiqué en indiquant qu'un accord avec le club avait été trouvé pour que les membres du groupe ne puisse pas revendre leurs billets sur Ticketplace.

Le CUP avait également appelé l'ensemble du virage Auteuil a adopter cette politique: "Nous demandons aux autres abonnés du virage d'avoir la même éthique étant entendu qu'à terme nous souhaitons que toutes les reventes de places avec bénéficiaires soient interdites".