PSG: l'extérieur du pied délicieux de Messi élu "But de la semaine" en Ligue des champions

Double buteur et double passeur lors de la démonstration parisienne face au Maccabi Haïfa (7-2), mardi, Lionel Messi a été récompensé du "But de la semaine" en Ligue des champions. C'est le premier des deux buts de l'Argentin qui a été primé.

Encore brillant lors de l'avalanche de buts qui s'est abattu sur le Maccabi Haïfa lors de la large victoire du PSG (7-2), mardi en match de la 5e journée de Ligue des champions, Lionel Messi a été récompensé par l'UEFA.

L'instance européenne a élu ce jeudi "But de la semaine" en C1 la première des deux réalisations du génie argentin, inscrite d'un extérieur du pied gauche délicieux vers le petit filet opposé.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en direct la Ligue des champions

Lauréat pour la deuxième fois en cinq journées

Auteur de deux buts et d'autant de passes décisives, Messi a réalisé une nouvelle partition de haut niveau avec le maillot parisien. L'ancienne star du FC Barcelone culmine déjà à 4 buts et 3 passes décisives en quatre rencontres disputées dans la compétition. Le septuple Ballon d'or était en compétition avec Mattéo Guendouzi (OM), Kai Havertz (Chelsea) et Rafa Silva (Benfica) pour le prix cette semaine.

C'est déjà la deuxième fois que Messi remporte la récompense cette saison, après son enroulé sublime contre Benfica en 3e journée. La volée de Kylian Mbappé en première journée avait également été primée.