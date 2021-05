PSG: Di Maria dépasse Susic et devient le meilleur passeur de l’histoire du club

Passeur décisif pour Kylian Mbappé contre Monaco ce mercredi en finale de Coupe de France, Angel Di Maria est désormais le meilleur passeur de toute l’histoire du PSG. Un exploit statistique retentissant, qui permet au gaucher argentin d'entrer toujours plus dans la légende parisienne.

L’empreinte qu’est en train de laisser Angel Di Maria sur le Paris Saint-Germain est assez impressionnante. Déjà présent dans le top 10 des meilleurs buteurs du club – il est huitième de ce classement, avec 88 buts inscrits –, "El Fideo" a écrit une nouvelle page de l’histoire parisienne de son pied gauche doré.

En délivrant à Kylian Mbappé, ce mercredi contre Monaco en finale de Coupe de France, sa 104e passe décisive en carrière sous les couleurs du club de la capitale, l’Argentin de 33 ans dépasse le record d’une autre légende, le magicien yougoslave Safet Sušić (103), qu’il avait égalé à l’aller de la demi-finale de Ligue des champions contre Manchester City (1-2).

Avec style

De son génial coup du foulard pour Mauro Icardi en Coupe de France face à Angers (5-0), à sa première offrande pleine de vista pour son compatriote Ezequiel Lavezzi, le 30 août 2015 à Monaco (0-3), Di Maria prouve un peu plus chaque jour qu’il est l’un des pourvoyeurs de ballons les plus incroyables de la planète foot. Un créateur capable de déceler des espaces que personne ne peut voir, et d’y déposer le ballon dans des zones que beaucoup n’auraient jamais pris la peine de rechercher.

Depuis ses débuts à Paris il y a six saisons, Di Maria lévite dans son exercice préféré. Concernant la répartituion: 65 passes décisives en Ligue 1, 17 en Ligue des champions, 11 en Coupe de la Ligue, 10 en Coupe de France et 1 au Trophée des champions.

Sur le même sujet Monaco-PSG en direct: Paris garde sa coupe après une finale presque insipide

Sur le podium en Ligue des champions

Les pelouses de l’Hexagone constituent son terrain de jeu favori, puisque le milieu sous contrat avec Paris jusqu’en 2022 y est le co-détenteur du record du plus grand nombre de caviars sur une saison (18, à égalité avec Jérôme Rothen en 2002-2003), lors de l’exercice 2015-2016. Mais le métronome argentin est également rayonnant sur la scène européenne. Recordman du nombre d’assists en C1 dans l’histoire du PSG (17), il a en tout délivré 34 passes décisives en Ligue des champions entre Benfica, le Real Madrid et Paris. Et peut se targuer de figurer sur le podium des meilleurs passeurs de l’histoire de la plus grande des compétitions continentales, derrière les deux extra-terrestres Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.