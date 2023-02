PSG: pourquoi Neymar ne doit pas être laissé à l'écart, selon Rothen

Jérôme Rothen a insisté ce lundi sur le rôle à donner à Neymar lorsqu'il sera apte à jouer. Dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, le consultant a volé au secours du Brésilien qu'il considère encore comme un joueur majeur du PSG malgré la démonstration de l'équipe francilienne contre Marseille en Ligue 1.

En l’absence de Neymar, le PSG a livré une prestation collective très aboutie ce dimanche au Vélodrome lors du Classique remporté face à l’OM (0-3). Dominateur et porté par le duo Mbappé-Messi, le club francilien a maîtrisé son sujet. De quoi faire dire à certains que la star brésilienne doit être laissée sur le banc et utilisée comme un joker de luxe lorsqu’il reviendra à la compétition. Une grosse erreur selon Jérôme Rothen.

"Bien sûr que non, bien sûr que non ce n’est pas la question de se passer de Neymar ou d’un autre joueur. Neymar fait partie de l’effectif du Paris Saint-Germain aujourd’hui avec un rôle très important parce que c’est l’une des têtes d’affiche, a estimé le consultant dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC. Il faut faire en sorte que Neymar soit bien dans sa tête et bien dans son corps pour qu’il donne le maximum sur le terrain. Et il l’a déjà fait. Cela a été irrégulier, cela a été inconstant, cela a été insuffisant depuis maintenant six ans qu’il est au Paris Saint-Germain."

Rothen veut un meilleur investissement de Neymar

Pas toujours au meilleur de sa forme physique, Neymar fait parfois preuve d'un manque d'implication à Paris. Jérôme Rothen en attend plus de la star auriverde sur cet aspect-là mais n'oublie pas ce dont il est capable balle au pied.

"Parfois il se fout de la gueule du monde avec ses réseaux sociaux et dans l’investissement qu’il met au club. Parce que je pense qu’il a un devoir et des obligations avec le contrat qu’il a au Paris Saint-Germain, il doit s’investir beaucoup plus qu’il ne le fait dans l’image du club, a poursuivi le membre de la Dream Team RMC Sport. Et ça, malheureusement, on ne le recadre pas assez. Donc il se permet de faire des choses qu’il ne faisait pas quand il était à Barcelone."

Avant d'enchaîner: "A côté de cela, il ne faut pas oublier que Neymar est un joueur incroyable, exceptionnel et capable de gestes sur le terrain et capable de faire des matchs hors-normes. Un peu à l’instar de ce qu’a fait Lionel Messi sur ses passes de buts et globalement sur son match de dimanche qui est l’un de ses meilleurs au PSG…c’est aussi un peu ce que fait très souvent Kylian Mbappé car ce sont des joueurs hors-normes."

Rothen: "Il faut arrêter le délire, il faut arrêter de comparer les événements"

Touché à la cheville et incertain pour le huitième de finale retour de Ligue des champions face au Bayern, le 8 mars prochain, Neymar pourrait avoir à batailler pour retrouver rapidement sa place de titulaire si l'équipe parvient à enchaîner les gros matchs en son absence. Une aberration pour Jérôme Rothen tant le Brésilien peut faire des différences par son talent.



"Réduire Neymar à un poste de remplaçant ou de remplaçant de luxe, je pense que celui qui dit cela aujourd’hui en étant définitif… Je ne dis pas que Neymar ne doit pas aller sur le banc quand il n’est pas bien dans son corps ou dans sa tête. Mais s’il est à 100%, comment peut-on se dire que l’on va se passer de Neymar, a encore lancé l'ancien milieu du PSG et de l'équipe de France. Sous prétexte qu’il ne peut pas faire ce que Lionel Messi a fait dimanche, ou qu’il ne peut pas rendre service au PSG et aider l’équipe à être bon? Il l’a déjà fait."

Et pour ceux qui rétorqueraient que le PSG a aisément dominé Marseille avec le duo Mbappé-Messi et trois joueurs en grande forme au milieu, Jérôme Rothen s’est montré très ferme: "La vérité du match de Marseille n’est pas celle du match contre Nantes ou contre le Bayern. Il faut arrêter le délire, il faut arrêter de comparer les événements, les matchs, les adversaires et l’espace qu’il pouvait y avoir. Vous pensez que si Neymar avait été là dimanche, le PSG aurait été mauvais? Non. […] Je rêve de voir Lionel Messi et Kylian Mbappé, même les trois joueurs en incluant Neymar, jouer comme ils ont joué dimanche. Mais on l’a trop vu! Mais on l’a déjà vu!"