OM-PSG: "Les trois ne peuvent pas jouer ensemble", Messi-Neymar-Mbappé, un trio définitivement incompatible pour Riolo

En l'absence de Neymar, blessé à la cheville droite, Lionel Messi et Kylian Mbappé ont parfaitement assuré le travail offensif pour le PSG face à Marseille (3-0) dimanche soir. De quoi faire ressurgir l'idée selon laquelle l'alignement des trois stars à la pointe de l'attaque serait plus préjudiciable que bénéfique.

Travail collectif, justesse technique, finition. Dimanche soir sur la pelouse du Vélodrome, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont combiné tout cela face à l'OM (3-0). Deux buts et une merveille de passe décisive pour le premier, deux passes et un but pour le deuxième, les stars parisiennes ont répondu présent lors de ce Classique. La défaite du PSG début février en 8es de finale de la Coupe de France (2-1) n'est plus qu'un mauvais souvenir pour les hommes de Christophe Galtier.

Neymar-Mbappé, destins croisés cette saison face à l'OM

Au jeu des petites comparaisons entre les deux rencontres, les plus vifs auront noté l'absence de Neymar (entorse de la cheville droite avec lésions ligamentaires) sur la feuille de match lors du probant succès des siens en Ligue 1, alors que le Brésilien était bien sur le pré lors de l'élimination il y a quelques semaines. À l'inverse, Kylian Mbappé n'était pas présent lors de la déroute en Coupe, pour être un acteur majeur hier soir, au point d'égaler Edinson Cavani au rang de meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale avec 200 réalisations.

Que faut-il en déduire ? Que Mbappé est plus décisif que son coéquipier ? Les statistiques semblent moins le confirmer (29 buts et sept passes décisives en 29 matchs toutes compétitions confondues pour Mbappé ; 18 buts et 17 passes décisives en 29 matchs TCC pour Neymar) que l'impression laissée sur le terrain. La question la plus pertinente semble davantage celle-ci : Paris déjoue-t-il lorsqu'il aligne son trio Neymar-Mbappé-Messi ? Et la réponse semble positive pour Daniel Riolo.

"Je n'exclus pas que Galtier dise à Neymar quand il revient : 'Ta place est sur le banc'", avance Riolo

Dans l'After Foot sur RMC, pour le débrief de cet OM-PSG, le journaliste a clairement laissé entendre qu'il y avait une incompatibilité tactique entre les trois hommes pour servir la performance de l'équipe parisienne. Reste à savoir si le manager parisien aura les coudées franches de la part de sa direction pour, à terme, laisser l'international auriverde sur la touche.

"Devant, quand ils ne sont plus que deux et que Messi peut trouver Mbappé, ils sont là les boulevards. Mais on ne découvre rien, le fait que les trois ne peuvent pas jouer ensemble, on le sait depuis toujours que ça ne marche pas. Tous les technicens le disent (...) c'est comme s'ils sentent qu'il y a une obligation (de les aligner), qu'ils ne peuvent pas se libérer de cela (...) Je n'exclus pas que Christophe Galtier le comprenne et que, même quand Neymar revient, il lui dise : "Monsieur, ta place est sur le banc". Parce que les trois ne peuvent pas jouer ensemble".

L'approche du 8e de finale retour de la Ligue des champions face au Bayern (0-1 à l'aller), le 8 mars, cristallise les interrogations sur le devenir du trio. Neymar ne devrait pas être apte à disputer la rencontre et, en cas d'élimination, la fin de saison du PSG prendra un tournant bien plus monotone, avec seule la Ligue 1 à disputer. En revanche, en cas de qualification parisienne pour les quarts - voire plus - la question de l'alignement des trois joueurs pourrait se reposer et donner de nouveaux maux de tête à Galtier.