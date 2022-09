PSG-Juve: un arbitre anglais bien connu des Parisiens désigné

Ce mardi, le PSG fera son grand retour en Ligue des champions avec comme premier adversaire dans le cadre des phases de poule, la Juventus Turin (21h, sur RMC Sport). Pour diriger cette rencontre de prestige, l’UEFA a désigné Anthony Taylor. Un arbitre connu des Parisiens et qui leur a souvent porté chance.

Le premier grand rendez-vous du PSG cette saison approche à grands-pas. Pour son retour en Ligue des champions, le leader du championnat français sera opposé à la Juventus Turin au Parc des Princes, ce mardi (à 21h, sur RMC Sport). Comme avant chaque match de Coupe d’Europe, l’identité de l’arbitre est attentivement scrutée par les supporters, et c’est un client connu du grand public qui dirigera cette rencontre.

C’est l’Anglais Anthony Taylor qui a été désigné par l’UEFA. Une bonne nouvelle pour les Parisiens qui ont souvent croisé la route de cet homme par le passé, et cela leur a souvent porté chance. C’est simple, sur les cinq matchs où Taylor a arbitré les Parisiens, ces derniers n’ont jamais connu la défaite et ont même décroché des victoires de prestige. Notamment contre l’Atalanta lors du Final 8 (2-1), le 8e retour face au Borussia Dortmund (2-0 / 2019-20) et contre le Real Madrid durant les phases de poules (3-0 / 2019-20).

Taylor réussit aussi à la Juventus

Malheureusement pour les Parisiens, le constat est le même pour la Juventus. Si cela fait quelques années que Taylor n’a pas dirigé un match des Italiens, l’Anglais leur a souvent réussi. Notamment lors des phases de groupe avec une victoire contre l’Atlético de Madrid (1-0 / 2019-20) et le Dinamo Zagreb (2-0/ 2016-17).

Avant de s’affonter, les deux formations n’ont pas connu le même sort en championnat. En maîtrise, les Parisiens se sont imposés 3-0 face au FC Nantes, mais ont perdu sur blessure un Vitinha qui ne cessait d’être précieux dans l’entrejeu depuis le début de la saison. Sa présence mardi n’est pas encore assurée. De leur côté, les Italiens ont concédé le match nul face à la Fiorentina (1-1), mais peuvent compter sur un Arkadiusz Milik qui marche sur l’eau depuis son arrivée cet été, avec deux buts en autant de matchs.