PSG: ménager les stars Neymar, Mbappé et Messi, "une obligation" pour Galtier

Christophe Galtier a osé sortir le Brésilien Neymar de son équipe face à Nantes (3-0). Et il n'hésitera pas à le refaire avec les deux autres stars de son équipe, Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Christophe Galtier a allié les actes à la parole. Comme il s’y était engagé en début de saison, pour répondre aux contraintes imposées par un calendrier surchargé avant la Coupe du monde, l’entraîneur du Paris Saint-Germain n’a pas tardé à reposer ses stars. S’il se contentait jusqu’à maintenant de les sortir en fin de match, cette fois-ci, Neymar a carrément commencé la rencontre à Nantes (3-0) sur le banc.

"Valoriser l'entrée de partenaires"

Le Brésilien n’a pas semblé contrarié, bien au contraire. Il est d'abord apparu très souriant et décontracté, aux côtés de la nouvelle recrue Carlos Soler, puis très concerné par la rencontre. On l’a même vu serrer le poing et s’enthousiasmer sur le but de Kylian Mbappé, qu’il a remplacé avec le sourire en fin de match. Une première victoire de taille pour Galtier, quand on sait que la plupart de ses prédécesseurs se sont cassé les dents sur le sujet.

"Vous dites que tout ça est nouveau. Mais c’est une obligation par rapport au calendrier hyper chargé pour tout le monde, a martelé Galtier au micro de Canal+. On joue énormément, tous les trois jours puis tous les quatres jours. Il faut que tout le monde comprenne qu’ils ne pourront pas jouer tous les matches de 95 minutes. J’en ai parlé deux fois. Une première fois avec les uns et les autres, la seconde avec tout le groupe, pour leur dire que ça allait être comme ça et qu’il fallait avoir la bonne attitude. Et aussi valoriser l’entrée de partenaires."

A trois jours de son entrée en lice en Ligue des champions, face à la Juventus Turin (mardi à 21h), Galtier déplore la blessure de Vitinha, sorti sur blessure en première période. Le technicien français a confirmé ce que les supporters du PSG craignaient, à savoir que le milieu de terrain portugais est bien touché au genou: "Il a pris un gros coup sur la rotule. Il n'y a pas de torsion, de risque ligamentaire. On verra s'il y a un hématome. Le match de la Juve arrive rapidement. On va faire en sorte de le rétablir. On va voir ses sensations. Autrement, on fera avec quelqu'un d'autre."