PSG: "Il y a de vrais risques d’émeutes", le casse-tête de la sécurité pour les trajets en train

Outre l’aspect écologique, la question des déplacements du PSG en train pose la problématique de la sécurité. Pour des responsables de la sécurité et des policiers, il est très difficile de permettre l’entrée des joueurs parisiens dans une gare de la capitale sans des aménagements spécifiques.

"Il y a de vrais risques d’émeutes, de mouvements de foule en pleine gare parisienne si Messi, Neymar et Mbappé arrivent", confie un policier parisien à RMC Sport. Depuis lundi soir, la polémique sur la sortie de Christophe Galtier face aux médias porte surtout sur l’aspect écologique de la situation. Sauf qu’avec les stars parisiennes, une autre donnée vient modifier le traitement de la question : celui de la sécurité. "En plus de déployer plusieurs unités de la brigade ferroviaire, des unités de CRS et de la police nationale devront assurer la sécurité au moment de l’entrée dans le TGV, mais aussi au moment de la sortie", explique un policier.

Dans sa vie, Fréderic Auréal, ancien chef du service de la protection des hautes personnalités, a organisé des centaines de déplacement pour des personnes sous protection policière. Pour cet ancien responsable de la sécurité, l’organisation d’un tel déplacement, avec des stars, peut s’avérer difficile au niveau de l’organisation. "Tout est possible, confie Fréderic Auréal sur BFM TV. Au Japon, les joueurs du PSG ont fait des déplacements en train. Le problème est d’une autre nature sur le territoire national. Pour différentes raisons. Sur l’organisation du déplacement, je ne vois pas d’autres solutions qu’un train avec une ligne et des horaires dédiés".

Les risques de troubles à l'ordre public sont plus réels pour une équipe comme le PSG ou l’Olympique de Marseille. "C’est extrêmement compliqué, je ne dis pas que c’est impossible. Ça peut se faire, mais il faut mettre sur la table l’ensemble des paramètres, comme la sécurisation des sites de départ et d’arrivée, poursuit ce responsable. Il ne faut pas exclure que la violence que l’on connait dans les stades puisse se transposer à la fois sur les lieux de départ et d’arrivée en fonction des enjeux du match".

"Une gare est plus difficile à sécuriser qu'un aéroport"

D’après nos informations, dans le package proposé par la SNCF aux différents clubs, l’aspect de la sécurité est bien évoqué par l’entreprise ferroviaire. La société de chemins de fer propose même des départs hors des gares de Paris intra-muros pour éviter les mouvements de foules et l'attroupement des supporters. C’est d’ailleurs souvent le cas pour le XV de France à Massy. "Il ne faut surtout pas comparer le XV de France, des clubs de Ligue 2 ou bas de tableau de Ligue 1 avec la sécurité autour des équipes européennes du championnat de Ligue 1. Les communautés ne sont pas les mêmes et l'engouement positif ou négatif aussi", explique un commissaire parisien.

Les clubs de rugby et certains clubs de Ligue 2 et de Ligue 1 utilisent assez régulièrement le train pour les différents déplacements. L’aspect de la protection rapprochée des stars au sein des gare pose aussi question. "Une gare est plus difficile à sécuriser pour la prise en charge des joueurs qu’un aéroport, explique Fréderic Auréal. C’est une problématique d’une autre importance. L’afflux dans la gare peut poser des problèmes d’ordre public. On a pu avoir dans le passé des conseils des ministres décentralisés, mais on était dans une autre configuration. Un espace dédié comme dans un aéroport est plus facile à sécuriser. En gare, c’est très compliqué. La configuration des gares n’est, par exemple, pas dédiée à la dépose des joueurs".

Sur l’ensemble des matchs de la saison 2019-2020 de Ligue 1 et de Ligue 2, 65% des trajets ont été effectué en avion, 31% en bus et 4% en train. Aucun n’a posé problème.