PSG: l'aveu de Tuchel sur la finale de la Ligue des champions perdue contre le Bayern

Dans le documentaire "Bayern Munich : Behind The Legend" diffusé sur la plateforme Amazon Prime Video, Thomas Tuchel est revenu avec lucidité sur la défaite du PSG face au Bayern en finale de la Ligue des champions 2020.

C’était le 23 août 2020 à Lisbonne. Au bout d'une finale haletante, indécise jusqu'au bout, le PSG chutait en finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich (0-1). L’ogre bavarois était sacré pour la sixième fois de son histoire (après 1974, 1975, 1976, 2001 et 2013), le tout grâce à Kingsley Coman, natif de Paris et arrivé au centre de formation du PSG lorsqu’il était gamin, à l’âge de neuf ans. Ce soir-là, l’ailier français est devenu le bourreau de son ancien club en marquant le seul but du match d’une tête piquée à l’heure de jeu. Un échec difficile à digérer pour le club de la capitale. Même si certains ont mieux rebondi que d'autres.

La petite phrase de Tuchel sur Coman

Un an après, Thomas Tuchel a remporté sa première Ligue des champions, sur le banc de Chelsea, en venant à bout de Manchester City (1-0). De quoi lui faire relativiser cette défaite à Lisbonne. Dans le documentaire "Bayern Munich : Behind The Legend" diffusé sur la plateforme Amazon Prime Video, le coach allemand accepte d'ailleurs de revenir sur cet épisode marquant de sa carrière d'entraîneur. "Pour moi le favori, c'était vraiment le Bayern Munich, raconte-t-il avec le sourire. Une performance lambda n'aurait pas suffi pour battre l'équipe la plus en forme du moment. Après ça reste du football, tout peut arriver dans un match. Quand un joueur comme Coman commence à marquer de la tête, tu sais que la chance a tourné et que c'est fini pour vous. Ou peut-être que c'est le destin ou simplement que le Bayern méritait la victoire."

La saison suivante, Paris avait répondu au Bayern en l'éliminant de la C1 dès les quarts de finale, avec Mauricio Pochettino sur le banc parisien. En souffrant, en tremblant, mais en réussissant deux grosses performances pour faire tomber les coéquipiers de Thomas Müller. Avant de prendre la porte au tour suivant face à Manchester City. Revanchards, les Parisiens sont cette année bien partis pour rejoindre les quarts après leur victoire contre le Real (1-0) en huitième de finale aller au Parc des Princes. Le retour est programmé mercredi à Madrid (sur RMC Sport). Le Bayern recevra de son côté le Red Bull Salzbourg mardi après avoir été accroché en Autriche (1-1).

