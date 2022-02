Bayern: Coman forfait en Bundesliga en raison de problèmes musculaires

Le Bayern Munich a justifié l’absence dans le groupe de Kingsley Coman pour la réception de Greuther Fürth, ce dimanche. L’attaquant est touché au mollet depuis le huitième de finale aller de Ligue des champions contre Salzbourg (1-1), mercredi dernier.

Comme souvent depuis qu’il a rejoint le Bayern Munich, Kingsley Coman va manquer un match de championnat en raison de problèmes musculaires. Si son club n’a pas précisé la nature de la blessure, la presse allemande évoquait une contusion au mollet en fin de semaine. Après son égalisation tardive contre Salzbourg (1-1) en huitième de finale aller de la Ligue des champions mercredi dernier, l’international ne s’est presque pas entraîné de la semaine.

Plus grave que prévu ?

Absent lors de la séance d’entraînement vendredi, Coman s’est contenté de faire du vélo en salle de musculation. De retour à l’entraînement complet samedi, il a sans doute été jugé trop juste par son entraîneur Julian Nagelsmann, lequel a pu vouloir le préserver en prévision des échéances européennes qui attendent le club bavarois. Et notamment ce huitième de finale retour, prévu le 8 mars, qui s’annonce des plus délicats tant les Munichois ont été bousculés par le club autrichien de Salzbourg à l’aller. A moins qu'il s'agisse d'une blessure plus grave que prévu.

Car Serge Gnabry a lui aussi manqué l'entraînement vendredi en raison d'une gêne musculaire. En revanche, l'international allemand figure bien dans le groupe munichois en tant que remplaçant. Ce qui pourrait indiquer que la blessure de Coman est plus sérieuse qu'espéré. En phase de reprise après son infection au Covid en début d'année, Coman avait été contraint de déclarer forfait face à Cologne le mois dernier. Il a déjà manqué onze matches sur blessure cette saison, une moyenne dans ses standards habituels. Indispensable sur le terrain, il n'en demeure pas moins fragile.