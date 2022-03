Chelsea: "On essaie d'étouffer le bruit ambiant", Tuchel concentré malgré la mise en vente du club

Thomas Tuchel a confirmé mercredi qu'il faisait tout son possible pour garder les joueurs de Chelsea concentrés sur le sportif alors que Roman Abramovich a annoncé la mise en vente du club londonien en marge de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Toujours à la lutte pour le podium en Premier League et qualifié en Ligue des champions, Chelsea a décroché mercredi son billet pour les quarts de finale de la FA Cup après un succès difficile contre Luton (3-2). L'équipe entraînée par Thomas Tuchel a réussi à se détacher du conexte compliqué entourant le club londonien dans la foulée d'un communiqué de Roman Abramovich annonçant son intention vendre les Blues.

"On ne vit pas sur une île déserte, les gars ont internet à l'hôtel et la télé, donc on a bien vu les informations. On avait entendu les rumeurs toute la journée, a confirmé le technicien allemand après la qualification de son équipe. [...] Et quand on se réunissait ou quand on mangeait ensemble, les gars en parlaient."

Tuchel: "Faire ce qu'on fait habituellement"

En raison de la proximité de Roman Abramovich avec le Kremlin et Vladimir Poutine, Chelsea s'est régulièrement retrouvé dans l'oeil du cyclone outre-Manche depuis le début de la guerre en Ukraine. Régulièrement interrogé sur le sujet ces derniers jours, Thomas Tuchel a même fait preuve d'un gros agacement face aux questions des journalistes.

Après la victoire contre Luton en Coupe d'Angleterre et un horizon moins flou pour les Blues, l'entraîneur allemand est resté calme mais se focalise sur le terrain et la vie de son groupe.

"Jouer le soir même, quand la concentration est un élément clé pour gagner, ce n'est pas si simple et cela ne rend cette prestation que meilleure, c'est pour cela que je suis heureux. Même si je voulais vous répondre, je ne sais pas exactement quoi, a encore estimé Thomas Tuchel. À très court terme, pour nous en tant qu'équipe, le staff et les joueurs, j'espère (que cela ne changera) pas grand-chose, voire rien. On essaie de faire ce qu'on fait habituellement, d'étouffer tout le bruit ambiant et de rester concentré, ce qui n'est pas toujours simple, mais on a montré aujourd'hui qu'on y arrive."

Avec le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Lille, le 16 mars prochain (en direct sur RMC Sport 1), et onze autres rencontres en Premier League, Thomas Tuchel va avoir du travail et va devoir jongler avec un calendrier chargé. Jusqu'ici l'entraîneur allemand a réussi à conserver une bonne emprise sur son groupe à Chelsea. La mise en vente des Blues et le retrait annoncé de Roman Abramovich devraient lui permettre de retrouver une certaine dose de sérénité au quotidien.