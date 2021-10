PSG-Leipzig: la pancarte originale et osée d’un enfant dans les tribunes

Un jeune supporter du PSG a fait une drôle de demande à Lionel Messi ce mardi en marge de la victoire francilienne contre Leizpig en Ligue des champions (3-2). Ce fan de l'attaquant argentin a utilisé une pancarte pour proposer d'échanger sa maman contre un maillot.

Qu'est-ce que le culot? Si vous n'avez pas encore la réponse à cette question, un jeune supporter du PSG a peut-être un élément de réponse pour vous aider. Présent dans les tribunes du Parc des Princes ce mardi soir, un petit garçon a sorti une drôle de pancarte destinée à Lionel Messi en marge du match de Ligue des champions face à Leipzig (3-2).

"Leo, donne-moi ton maillot et je te donne ma maman", a ainsi écrit le fan en anglais. Une proposition osée mais qui a de quoi faire sourire, puisqu'on ne l'imagine pas forcément avoir rédigé le mot sans un petit coup de main.

Messi a sauvé Paris

L'histoire de ne dit pas si Lionel Messi a offert son maillot à ce supporter, ou même s'il a vu sa pancarte. En revanche, le sextuple lauréat du Ballon d'or a sorti le PSG d'un bien mauvais pas contre Leipzig.

Mené devant son public, le club francilien l'a finalement emporté grâce à un doublé de Lionel Messi. Bien lancé par Kylian Mbappé, "La Pulga" a d'abord égalisé à environ vingt minutes du terme du match. Ensuite, l'attaquant de 34 ans a marqué le but vainqueur d'une belle panenka.

"On s'est trouvé ce soir, c'était bien. Maintenant, Ney va revenir. Il faudra qu'on soit bien aussi tous les trois, s'est réjoui Kylian Mbappé au micro de RMC Sport après le succès du PSG. On aura besoin des trois et de tous les autres pour être performants. Mais c'est facile de jouer avec Messi."

A défaut d'obtenir le maillot de son idole, le jeune supporter du PSG aura vu jouer Lionel Messi. Mieux, il aura vu briller Lionel Messi. De quoi rentrer à la maison avec le sourire et des souvenirs mémorables... et avec sa maman.

