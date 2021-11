PSG: "Les joueurs connaissent ma situation", Pochettino réagit encore aux rumeurs sur son avenir

Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG, a de nouveau été interrogé sur les rumeurs autour de son avenir, mercredi après la défaite contre Manchester City (2-1) en Ligue des champions.

Le jeu de son équipe fut beaucoup abordé après la défaite du PSG à Manchester City (2-1), mercredi. Mais Mauricio Pochettino n’a pas échappé à une nouvelle question sur son avenir à l’issue de la rencontre. Le nom de l’entraîneur du PSG revient avec insistance parmi les favoris pour prendre le poste de manager de Manchester United, après l’éviction d’Ole Gunnar Solskjaer. L’Argentin a encore botté en touche quand il lui a été demandé s’il avait clarifié sa position auprès de ses joueurs.

"Les joueurs connaissent ma situation"

"Les joueurs connaissent ma situation, a réagi l’ancien manager de Southampton et Tottenham. Nous sommes dans un milieu où il y a des rumeurs. Cela ne vaut même pas la peine de parler des rumeurs."

Marquinhos, capitaine parisien, a été lui aussi interrogé sur la situation de son entraîneur par la chaîne TNT Sports Brasil. "Nous voyons les rumeurs, oui, a reconnu le Brésilien. Nous ne sommes pas fous, nous voyons tout ce qui se passe. Mais les spéculations arrivent dans le football. Il y a de nombreuses rumeurs impliquant des joueurs et des entraîneurs. Mais cela ne nous affecte pas sur le terrain. Vous devez vous concentrer et laisser ces choses de côté et vous améliorer."

La veille de la rencontre, Pochettino avait été assailli de questions sur son avenir par les médias britanniques, notamment. "Nous ne pouvons pas parler de ça, par respect pour mon club, le PSG, avait-il déclaré. Ce que peut faire un autre club en ce moment, ce n’est pas mon problème. Je dois me concentrer sur le PSG. Je ne vais pas faire l’erreur de parler. Vous savez très bien que tout ce qu’on peut dire peut être mal compris, ou sorti de son contexte."

"Je suis très heureux au Paris Saint-Germain, concentré pour donner mon meilleur, avait-il ajouté. J’aime ce club, j’aime les supporters, c’est un super moment pour être à la tête de cette équipe. Nous nous battons pour le titre en Ligue 1, avec une belle avance, et nous nous battons pour nous qualifier pour les 8es en Ligue des champions. Nous devons nous concentrer sur cela. C’est ma priorité, et ma responsabilité."