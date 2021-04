PSG-Manchester City: encore buteur, Marquinhos égale une statistique de Ronaldo et Griezmann

Buteur pour le PSG face à Manchester City ce mercredi, Marquinhos a désormais marqué en quarts de finale et en demi-finales de deux Ligues des champions consécutives, comme Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann avant lui.

De retour contre Manchester City ce mercredi soir, Marquinhos a retrouvé le PSG comme il l'avait laissé: en marquant. Le défenseur brésilien n'avait plus joué depuis le 7 avril et sa sortie précoce contre le Bayern Munich, quelques minutes après avoir trompé Manuel Neuer.

Touché aux adducteurs, "Marqui" a patienté trois semaines avant de retrouver ses coéquipiers parisiens. Et face à City, il n'a pas perdu de temps: sur un corner d'Angel Di Maria, sa tête précise a trompé Ederson pour ouvrir le score dès la 15e minute.

>> PSG-Manchester City en direct

Comme l'an passé, le capitaine du PSG a marqué à la fois en quart de finale et en demi-finale de Ligue des champions. En 2020, lors du Final 8 lisboète, il avait inscrit le but de l'espoir face à l'Atalanta (2-1) puis le premier but contre Leipzig (3-0).

Plus de buts que de cartons en C1

Une performance rare: avant lui, seul Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann ont marqué en quart et en demi-finale de deux Ligues des champions consécutives. Le Portugais l'a fait trois fois (de 2011-2012 à 2013-2014) et le Français l'a fait deux fois (en 2015-2016 et 2016-2017).

Sur ses deux dernières campagnes de C1, Marquinhos a inscrit cinq buts, plus que tout autre défenseur. Le Brésilien compte même plus de réalisations que de cartons jaunes reçus (6), une statistique rare pour un joueur évoluant à son poste.