PSG-Manchester City: "Le meilleur entraîneur au monde", l’éloge de Pochettino à Guardiola

Le PSG affronte Manchester City ce mercredi en demi-finale aller de Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). A la veille du duel contre Pep Guardiola, Mauricio Pochettino lui a adressé un superbe message via un entretien accordé à la presse anglaise.

Après Barcelone et le Bayern Munich, le PSG s’attaque désormais à Manchester City en demi-finale de Ligue des champions. Comme un symbole, cela donnera à l’équipe entraînée par Mauricio Pochettino l’occasion d’affronter le troisième club coaché par Pep Guardiola. Si les duels entre le technicien argentin et le Catalan ont rarement tourné à l’avantage de l’ancien défenseur (3 victoires, 5 nuls et 10 défaites), la donne pourrait changer dès ce mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes (21h sur RMC Sport 1). Pour rêver d’une deuxième finale consécutive sur la scène européenne, Paris devra trouver les clés pour mettre en difficulté la fabuleuse équipe mancunienne et son maître tacticien.

"Tous les joueurs talentueux impliqués dans cette rencontre sont incroyables et la philosophie et la mentalité des deux clubs est d'attaquer, a souligné Mauricio Pochettino dans un entretien accordé aux journaux The Guardian et The Times ce mardi. Pep Guardiola est, pour moi, le meilleur entraîneur du monde. Je l'admire. Il pense toujours à différentes stratégies et plans de jeu. J'adore le défier. J'adore défier les équipes qu'il a préparées."

Pochettino: "City lui donne vraiment la confiance nécessaire"

A la veille de ses retrouvailles avec Pep Guardiola, presque deux ans après un nul spectaculaire (2-2) en Premier League, l’entraîneur parisien a salué la belle harmonie qui règne chez les Skyblues et au sein de tout le club anglais.

"Il ne s’agit pas seulement du meilleur manager, c’est l’importance du club, a encore poursuivi l’Argentin du PSG. Un club comme City lui donne vraiment la confiance nécessaire pour prendre toutes les décisions et être le vrai patron. C’est la chose la plus importante: avoir un club qui vous fait confiance et qui donne tout pour que vous puissiez construire l’équipe que vous voulez et prendre la décision qui vous semble la meilleure pour le club."

Pochettino salue l’organisation de City

Une semaine après le fiasco de la Super League qui a pourtant mis en lumière quelques divergences entre Pep Guardiola (opposé au projet) et sa direction, Mauricio Pochettino a semblé impressionné par la rigueur instaurée du côté de l’Etihad Stadium. Selon lui, tout le club de Manchester City travaille de concert pour atteindre l’objectif ultime: un sacre en Ligue des champions.

"Le club vous fournit tous les outils pour réussir. C'est une combinaison que City a entre Pep, les entraîneurs, le club, le conseil d'administration, tout le monde, a conclu le boss francilien. Ils créent une structure étonnante, très solide et ont une idée très claire de la manière dont ils doivent agir pour prendre des décisions."

Si l’hommage de Mauricio Pochettino pour Pep Guardiola et son travail à Manchester City se veut appuyé, il pourrait bien lui servir à lancer la bataille psychologique face à l’entraîneur catalan. La suite? Cela commencera mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes. Cette fois, l’entraîneur du PSG tentera d’envoyer son adversaire au tapis plutôt que de lui dérouler le tapis rouge.

