PSG-Manchester City: la compo anglaise, avec De Bruyne et Silva

Avec Kevin De Bruyne bien présent pour soutenir Bernardo Silva en attaque, Manchester City affronte ce mercredi soir le PSG dans le cadre des demi-finales aller de la Ligue des champions. Un match à suivre en direct sur RMC Sport 1, à partir de 21 heures.

C'est encore sans véritable attaquant de pointe que Pep Guardiola va faire débuter Manchester City. Bernardo Silva est à nouveau préféré à Gabriel Jesus et à Sergio Agüero, tous deux sur le banc pour la demi-finale aller de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes (ce mercredi soir 21h, en exclusivité sur RMC Sport 1).

>> Abonnez-vous aux offres exclusives RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

De Bruyne est bien là

Derrière l'ancien numéro 10 de l'AS Monaco, Kevin De Bruyne est bien présent. Le meneur de jeu belge s'était blessé en demi-finale de FA Cup, à une dizaine de jours du match. Il est néanmoins bel et bien opérationnel. Sur l'aile droite, comme ce fut le cas en huitièmes et en quarts de finale: Riyad Mahrez est titulaire, au détriment de Raheem Sterling.

Il n'y a pas non plus de surprise dans le secteur défensif. John Stones et Ruben Dias sont bien associés dans l'axe, ce qui laisse Aymeric Laporte, un temps pressenti pour démarrer, sur le banc. À noter que l'effectif de Manchester City ne souffre d'aucune absence.

La compo de Manchester City:

Ederson - Walker, Dias, Stones, Cancelo - Rodri, Gündogan - Mahrez, De Bruyne, Foden - Silva.