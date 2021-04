PSG-Manchester City, la compo parisienne: Marquinhos de retour, la surprise Bakker

Mauricio Pochettino a choisi d’aligner le revenant Marquinhos d’entrée en défense, alors que Marco Verratti débutera à ce poste hybride de 8/10 avancé mercredi (21h sur RMC Sport 1), contre Manchester City, en demi-finale aller de la Ligue des champions.

Finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain est aux portes d’un nouvel exploit qu’il entend bien rééditer en éliminant Manchester City dans le dernier carré. La première manche de cette double confrontation va se dérouler au Parc des Princes mercredi soir (coup d'envoi à 21h, en direct sur RMC Sport 1).

Fait inédit, Mauricio Pochettino, contraint de jongler avec les blessures et suspensions des uns et des autres depuis son arrivée, peut cette fois-ci compter sur un groupe au complet. Le technicien argentin enregistre notamment le retour du Brésilien Marquinhos, aligné d’entrée en défense centrale, aux côtés de Presnel Kimpembe.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en exclusivité PSG-Manchester City

Verratti derrière les attaquants

Alessandro Florenzi enchaîne après ses deux titularisations en Ligue 1 et retrouve son poste de latéral droit en C1, alors qu’à gauche, c’est Mitchel Bakker qui va débuter. Associés contre le Bayern Munich au Parc des Princes en quart de finale, Leandro Paredes et Idrissa Gueye formeront un double pivot devant l’Italien Marco Verratti. Ce dernier évoluera un cran plus haut sur le terrain, plus proche des attaquants. Neymar bascule à gauche et Angel Di Maria à droite, même si dans les faits, chacun d’entre eux sera libre de ses mouvements, pour combiner avec Kylian Mbappé.

L’international français marche sur l’eau depuis son triplé contre Barcelone au Camp Nou, avec sept buts en six matches, dont trois doublés, le dernier à Metz (3-1), samedi. Depuis près d'un mois, les Parisiens enchaînent les victoires en Ligue 1 (3), pour se maintenir à la 2e place et poursuivre la course au titre avec Lille (1er) et Monaco (3e). Ils ont aussi réussi une promenade en Coupe de France contre Angers (5-0), pour ajouter à leur tableau de marche un autre dernier carré (demi-finale le 12 mai à Montpellier). Tous les voyants sont donc au vert avant un nouvel Everest à conquérir.

La compo du PSG

Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker - Gueye, Paredes - Di Maria, Verratti, Neymar - Mbappé.