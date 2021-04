PSG-Manchester City: jouer contre Neymar et Mbappé, "c'est comme jouer contre Messi" selon Guardiola

Adversaires du PSG en demi-finale aller de la Ligue des champions ce mercredi (21h, sur RMC Sport 1), Pep Guardiola et Manchester City craignent particulièrement la doublette Neymar-Kylian Mbappé. "On ne peut pas les arrêter", confesse même le coach espagnol.

Dithyrambique à propos de Neymar et Kylian Mbappé mardi, Pep Guardiola continue sa distribution de compliments envers le duo, à quelques heures de la demi-finale aller de Ligue des champions entre le PSG et Manchester City.

Pour le technicien espagnol, affronter les deux stars parisiennes lui rappelle les confrontrations contre un de ses anciens protégés, Lionel Messi. "Ils sont trop bons. C'est comme quand on joue contre Messi, il est trop bon. On ne peut pas les arrêter", confesse Guardiola.

"On va tenter de les affaiblir"

Pourtant, il faudra bien que l'ex-coach du Barça et du Bayern trouve des solutions si City veut disputer sa première finale de Ligue des champions, le 29 mai prochain. "On va tenter de les affaiblir et d'imposer notre jeu, c'est tout ce que nous pouvons faire. Je l'ai dit aux joueurs, ils vont contre-attaquer et se créer des occasions."

Habitué des longs parcours en C1 depuis près d'une décennie, Guardiola affronte pour la première fois le PSG, une équipe en pleine progression selon lui: "Cette équipe a remporté le championnat de France 7, 8, 9 fois de suite (trois fois en réalité, depuis 2017). L'année dernière, ils sont allés en finale (de C1), ils sont (maintenant) en demi-finale. C'est une équipe fantastique, on le sait, ils auront des occasions".

De quoi promettre un match ouvert entre deux des meilleures attaques européennes. Comme le PSG, Manchester City a inscrit 21 buts lors de ses dix premiers matches en Ligue des champions cette saisons.