PSG-Manchester City: l'égalisation de De Bruyne sur un centre-tir fuyant

Longtemps en tête de sa demi-finale face à Manchester City (en direct sur RMC Sport 1), le PSG s'est fait rejoindre au score. D'un centre-tir fuyant, Kevin De Bruyne a trompé la vigilance de Keylor Navas et des Parisiens.

Pièce maîtresse de Pep Guardiola à Manchester City, Kevin De Bruyne a remis les Skyblues à l'endroit face au PSG après l'ouverture du score de Marquinhos. Dans le deuxième temps d'un corner à la 64e minute, l'international belge a récupéré le ballon à l'entrée de la surface.

De son pied droit, "KDB" a tenté de trouver la tête de John Stones, resté aux avants-postes et marqué par Mitchel Bakker, mais le ballon fuyant du capitaine des Cityzens a surpris Keylor Navas et terminé sa course dans les filets parisiens.

Déjà buteur contre le Borussia Mönchengladbach et Dortmund, en huitièmes puis en quarts de finale, De Bruyne est décisif pour la troisième fois dans ces phases finales de la Ligue des champions. Le Belge inscrit son 10e but en Ligue des champions.

Le centre-tir de De Bruyne © RMC Sport

Tout est donc à refaire pour le PSG, dans la dernière demi-heure de sa demi-finale aller (à suivre en direct sur RMC Sport 1).

