PSG-Manchester City: le petit geste décisif de Di Maria avant son corner pour Marquinhos

EXCLU RMC SPORT. L’ouverture du score de Marquinhos contre Manchester City (1-2) est tout sauf le fruit du hasard. Les caméras de RMC Sport ont capturé cette séquence, au plus près du terrain.

Angel Di Maria avait tout vu, tout analysé. Sur les images de notre film exceptionnel de la demi-finale aller de la Ligue des champions contre Manchester City (1-2), l’Argentin indique clairement le premier poteau à Marquinhos sur le corner qui aboutit à l’ouverture du score du capitaine parisien en première période (15e). L’index levé pour lui signifier qu’il va viser cette zone, Di Maria interpelle aussi Marquinhos oralement.

Pendant ce temps, le milieu de terrain argentin Leandro Paredes monopolise l’attention des défenseurs adverses dans la surface de réparation anglaise. Et son travail de sape paiera, pour faire place nette à son coéquipier. Marquinhos arrivera ainsi lancé pour placer un coup de tête victorieux, et inscrire son 3e but de la saison en Ligue des champions, qui aurait pu lancer le PSG vers un succès.

Une seconde période complètement ratée

Le but du défenseur central en première mi-temps a laissé un temps les Parisiens croire qu'ils avaient la maîtrise du match, avant que le Belge Kevin de Bruyne n'égalise pour City et n'inscrive lui aussi son 3e but en C1 cette année. Le milieu a ensuite vu son coéquipier Riyad Mahrez marquer son premier but de la saison en Europe pour donner l'avantage aux Citizens, avec un peu de réussite et l’aide bien involontaire de Kimpembe et Paredes.

En ratant complètement sa seconde période, le Paris Saint-Germain, battu 2-1 par Manchester City, s'est compliqué la route vers la finale de la Ligue des champions, mercredi en demi-finale aller. Les Parisiens devront aller chercher leur qualification à Manchester mardi au match retour, pour espérer rencontrer en finale le 29 mai à Istanbul le vainqueur de l'autre demi-finale entre le Real Madrid et Chelsea, dont le premier acte s'est conclu mardi à Madrid sur un nul (1-1).