PSG-Manchester City: les images du départ du bus parisien dans une ambiance surchauffée

Les averses de l'après-midi n'ont pas dissuadé les supporters du PSG qui sont venus par centaines assister au départ du bus parisien vers le Parc des Princes, à grands renforts de chants et de fumigènes. L'ambiance monte, avant le coup d'envoi de la demie aller de Ligue des champions contre Manchester City (21h sur RMC Sport).

Privés d'une ambiance historique au Parc des Princes pour cause de Covid-19, les joueurs du PSG ont pu mesurer le soutien de leurs supporters au départ de leur bus vers le Parc des Princes, ce mercredi soir, avant le coup d'envoi de la demi-finale aller de Ligue des champions contre Manchester City (21h sur RMC Sport).

Fumigènes et feux d'artifice

À moins de deux heures du coup d'envoi, le véhicule bleu a quitté l'hôtel du PSG, à Rueil-Malmaison, dans une ambiance surchauffée, sous les acclamations de plusieurs centaines de fans et la fumée des fumigènes rouge et bleu et des feux d'artifice craqués le long du cortège.

Les averses de l'après-midi n'ont pas réduit la foule présente à l'extérieur de l'hôtel et l'ambiance qui est montée au fil de l'après-midi. Avant de se retrouver à l'extérieur de l'hôtel des joueurs, les supporters ont également affiché de nombreuses banderoles dans la ville, et le Collectif Ultras Paris s'est fendu d'un joli tifo au Parc des Princes.

En route vers le stade, Mauricio Pochettino devrait aligner Mitchel Bakker sur le flanc gauche de sa défense. La seule surprise d'un onze habituel, emmené par le trio Kylian Mbappé-Neymar-Angel Di Maria en attaque.