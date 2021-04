PSG: "Mbappé est sur le bon chemin pour le Ballon d’or", selon Trezeguet

David Trezeguet adoube Kylian Mbappé qui l’a un peu plus impressionné après son doublé sur le terrain du Bayern Munich (2-3), mercredi en quart de finale aller de la Ligue des champions.

Kylian Mbappé a encore frappé fort, mercredi. Déjà auteur d’un triplé sur le terrain du Barça en 8e de finale aller, l’attaquant du PSG a inscrit un doublé sur celui de Munich (2-3). Deux réalisations qui lui permettent d’égaler le record de buts d’un joueur français sur une saison en Ligue des champions (8). Il a rejoint Wissam Ben Yedder (2017/18 avec le FC Séville) et David Trezeguet (2001/02 avec la Juventus). Ce dernier est complètement sous le charme du jeune international français.

"Il m’épate toujours"

"Je connais ses qualités de vitesse, ses incroyables capacités physiques et techniques, mais je l’avoue, il m’épate toujours, confie le champion du monde 1998 dans Le Parisien. Les grands matchs appartiennent aux grands joueurs. Ce n’est pas une phrase anodine. Kylian en a fait, une fois de plus, l’éclatante démonstration. C’est la marque des grands. Il est davantage motivé par ces rencontres de très haut niveau. Ça se sent. On avait déjà pu s’en apercevoir à Barcelone. Il dégage une impression de facilité. Il est fort dans son corps et dans sa tête. Quand il est attendu, il répond présent. C’est parfois un peu moins évident en Ligue 1, même si ses statistiques parlent aussi pour lui (meilleur buteur avec 20 réalisations buts en 26 matchs, ndlr)."

"Le légitime successeur de Messi ou de Ronaldo"

Interrogée sur les chances de Mbappé dans la course au Ballon d’Or, l’ancienne idole de la Juventus lui prédit un destin fastueux. "Il est sur le bon chemin en tout cas, confirme-t-il. Il s’affirme comme le légitime successeur de Messi ou de Ronaldo. Il est le mieux placé pour prendre leur place."

L’attaquant français pourrait partager l’affiche avec l’autre star montante, Erling Haaland, au cours des prochaines années. "Ils sont différents au niveau physique, mais se rejoignent par le talent, explique Trezegol. Au niveau mental, ce sont tous les deux des gagnants. Haaland brille avec une équipe moins armée que Paris (Dortmund). Ces deux joueurs incarnent le présent et l’avenir. On n’a pas fini de parler d’eux."