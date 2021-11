PSG: Messi ravi d’évoluer au sein d’un vestiaire "très soudé"

Lionel Messi est revenu pour Marca sur ses premiers mois au Paris Saint-Germain et notamment son intégration au vestiaire du club de la capitale. Un vestiaire à l'accent très sud-américain.

Lionel Messi tient enfin son premier but en Ligue 1. Après des débuts frustrants, et des performances qui n’ont pas toujours été à la hauteur des attentes nourries par son arrivée l’été dernier, le génie argentin a fini par trouver le chemin des filets en championnat. Et on peut dire qu’il sait choisir ses moments, puisque la Pulga a frappé à l’occasion des 30 ans du Virage Auteuil, dans un Parc des Princes en fusion.

De quoi faciliter son adoption vis-à-vis des supporters. Une chose est sûre, après quelques jours d’adaptation, l’Argentin s’est fait à sa nouvelle vie à Paris et semble désormais bien intégré au vestiaire parisien.

"J'ai eu la chance d'arriver dans un vestiaire avec de très bons joueurs et de très bonnes personnes, a reconnu Lionel Messi dans une interview accordée au journal espagnol Marca. C'est la chose la plus importante. Mon adaptation a été très rapide. Il est vrai qu'au début, c'était très étrange. D'un côté, il y a la difficulté de changer d'endroit après tant d'années au même endroit, mais d'un autre côté, c'était très facile parce que je connaissais beaucoup de joueurs et que l'on parle beaucoup l'espagnol là-bas. Il y a de très bonnes personnes. C'est un vestiaire très soudé, on peut le voir de l'extérieur et c'est quelque chose que j'ai pu confirmer maintenant que j'y suis entré."

Messi: "Mbappé ? Je suis heureux qu'il soit resté"

L’Argentin n’a pas tardé à trouver ses marques, et nul doute que la présence de son ami Neymar et de ses compatriotes argentins lui a facilité la tâche. Le joueur de 34 ans a eu besoin d’un temps d’adaptation avec Kylian Mbappé, en attendant que la situation contractuelle du gamin de Bondy s’éclaircisse. Courtisé par le Real Madrid, Mbappé sera-t-il encore un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine?

"La vérité est que je ne sais pas, a confié Messi. Lui seul sait ce qu'il a dans la tête et ce qu'il va faire. Je peux seulement dire que je suis heureux qu'il soit resté ici cette année. C'est un joueur très important pour nous et pour nous permettre de nous battre pour les objectifs que nous avons. Sa tête est cent pour cent concentrée sur nos objectifs. Il décidera ensuite de ce qu'il fera à la fin de la saison. La vérité, c'est que je ne sais pas ce qui va se passer."