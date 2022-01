PSG: "Aigri?", le message énigmatique de Neymar sur les réseaux sociaux

Neymar a taclé les rumeurs selon lesquelles il serait malheureux au Brésil en raison du désamour de certains supporters. Dans un message publié ce mercredi, la star du PSG et de la Seleçao a nié en bloc.

Blessé à la cheville depuis plusieurs semaines, Neymar est rentré à Paris pour y poursuivre sa convalescence et reprendre le fil de sa saison avec le PSG. Après plusieurs semaines de soins et de repos au Brésil, l’attaquant de 29 ans espère toujours revenir à temps pour les deux matchs de Ligue des champions contre le Real Madrid les 15 février et 9 mars (en direct sur RMC Sport 1). Le Brésilien a profité de cet arrêt forcé pour tordre le cou à certaines rumeurs.

"Aigri? Je suis si heureux pour tout ce que j'ai accompli jusqu'à présent, a écrit le Brésilien dans un message posté sur les réseaux sociaux. [Je suis si heureux] pour tous ceux qui me soutiennent, en particulier les Brésiliens!"

Neymar critiqué au Brésil

Apparu à 116 reprises sous le maillot de la Seleçao, Neymar fait partie des cadres de l’équipe dirigée par Tite. Auteur de 70 buts marqués, la star du PSG suscite également de nombreuses critiques dans son pays en raison de son attitude ou de sa vie en dehors du terrain.

Pourtant, le milieu offensif a brillé en 2021 avec sa sélection. Finaliste de la Copa America, Neymar a inscrit six buts et délivré neuf passes décisives en 13 rencontres. Insuffisant pour faire taire ses détracteurs.

Depuis quelques jours, plusieurs médias sud-américains, et notamment la chaîne SporTV, ont émis l’hypothèse d’un mal-être du footballeur à cause de s relation avec le peuple brésilien. Visiblement il n’en est rien et Neymar l’a clairement fait savoir en balayant ces rumeurs.

Neymar veut faire changer d’avis ses détracteurs

Une prise de parole qui fait également suite à ses propos sortis en marge de la prochaine diffusion d’un documentaire Netflix consacré à sa carrière. "Ceux qui ne me connaissent pas et qui disent du mal de moi, je les ignore. Mais j'espère qu'ils pourront regarder ce documentaire et changer leur opinion à mon égard. J'espère qu'ils apprendront à m'aimer, ne serait-ce qu'un tout petit peu", a déclaré Neymar, dans un entretien dévoilé mardi par ESPN.

Place désormais au sportif. Toujours en phase d’entraînement individualisé avec le PSG, Neymar manquera la réception de Reims ce dimanche lors de la 22e journée de Ligue 1.

Leader du championnat de France avec onze points d'avance sur son premier poursuivant, Nice, Paris peut encore conforter sa place au sommet du football tricolore contre les Champenois. Ensuite, le feuilleton sur la participation du joueur brésilien au match PSG-Real reprendra de plus belle.