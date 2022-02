PSG-Real: la belle entrée d’un Neymar motivé, affûté et déjà décisif

Neymar a signé un vrai bon retour à la compétition mardi lors du huitième de finale aller de Ligue des champions remporté par le PSG contre le Real Madrid (1-0). En forme et détendu, le Brésilien a offert le but de la victoire à Kylian Mbappé dans les derniers instants du choc européen.

Le phénomène Kylian Mbappé récupère forcément les louanges après avoir marqué le but de la victoire du PSG à la dernière seconde du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid (1-0). Mais lors de cette rencontre, Neymar s’est lui aussi illustré après son entrée en jeu.

Préservé pendant 72 minutes, le Brésilien a remplacé un terne Angel Di Maria pour la fin de match et a rapidement montré tout ce qu’il pouvait apporter à cette équipe parisienne dans les grands rendez-vous. Blessé depuis le 28 novembre et le match contre Saint-Etienne, l’ailier auriverde de 30 ans n’a pas joué pendant plus de deux mois… et cela ne s’est (presque) pas vu ce mardi soir sur la pelouse du Parc des Princes.

>> PSG-Real (1-0)

Neymar détendu comme jamais

Avant même le coup d’envoi de ce huitième de finale, Nasser Al-Khelaïfi avait donné le ton sujet de sa star brésilienne, d’un "il va mieux, il va beaucoup mieux" en forme de promesse. Arrivé au Parc des Princes, enceinte musicale à la main et nouvelle coupe de cheveux blonde peroxydée, Neymar a d’abord affiché un état d’esprit désarmant.

Totalement détendu, peut-être parce qu’il savait qu’il ne débuterait pas, le joueur du PSG a gardé le sourire pendant tout le premier acte, vibrant sur les occasions de ses coéquipiers. Resté sur le terrain afin de s’échauffer pendant toute la mi-temps, l’international aux 116 sélections est resté très joyeux et s’est même permis quelques jongles qui en disaient long sur cette absence totale de pression face aux Merengue.

Le reste de la soirée a ensuite confirmé les propos du président Al-Khelaïfi: oui, Neymar va beaucoup mieux. Et lorsqu’il a remplacé Angel Di Maria pour une vingtaine de minute, le footballeur de talent a soigné son retour. Pour le plus grand bonheur du PSG et des supporters franciliens.

Neymar déjà en jambes

Mauricio Pochettino avait planifié cette entrée en jeu face à Madrid. Si la convalescence de Neymar a duré un peu plus longtemps que les huit semaines initialement évoquées après sa blessure face à l’ASSE, le Brésilien a parfaitement justifié cette patience du staff parisien à son égard. Sans forcer son retour, peut-être aussi parce que le PSG pouvait compter sur d’autres joueurs pour briller en son absence, l’ancien de Santos et du Barça a pris le temps pour revenir au bon moment.

Sérieux dans sa rééducation, notamment depuis plusieurs semaines et son retour en France, Neymar a mis toutes les chances de son côté pour être en forme. Habitué à célébrer son anniversaire en grande pompe, la star francilienne a cette fois dans le sobre pour fêter ses 30 ans. Peut-être un signe d’une maturité nouvelle pour lui et tout simplement la volonté de tout faire pour jouer en Ligue des champions face au Real Madrid.

Et cela a fait mouche ce mardi contre l’équipe de Carlo Ancelotti. Affûté, le Sud-Américain a peut-être aussi un peu moins passé de temps en salle pour prendre de la masse musculaire pendant sa rééducation. En apparence plus sec qu’en début de saison, il a retrouvé cette fluidité dans ses courses qui lui permet de faire des différences en un-contre-un. C’est simple, cette récente blessure à la cheville a peut-être permis de retrouver un Neymar plus fluet (et encore) mais beaucoup plus mobile balle au pied.

Bref, lors de ce PSG-Real et même si c’était seulement pour vingt minutes, les supporters parisiens ont pu voir un Neymar rajeuni et qui n’est pas sans rappeler celui qui a illuminé le jeu du Barça entre 2013 et 2017 par ses accélérations dévastatrices. En clair, Mauricio Pochettino savait que son habituel meneur de jeu n’avait pas les jambes pour tenir 90 minutes mais était capable de transformer le jeu de Paris.

Neymar a régalé sur le but de Mbappé

Bien dans sa tête et mieux dans son corps, Neymar est rentré sur la pelouse du Parc des Princes comme un mort de faim. Dès sa première prise de balle, le Brésilien a été déterminant. Incisif, il s’est infiltré au cœur du milieu madrilène pour obtenir un coup-franc très bien placé. Si Lionel Messi n’a pas trouvé le cadre malgré une tentative plein axe des 20m, son ancien ami auriverde n’a pas baissé les bras et a continué d’insister. Une nouvelle incursion, cette fois dans la surface, a débouché sur un bon centre-tir mais qu’aucun partenaire n’a pu reprendre.

Forcément frustré d’avoir eu à ronger son frein pendant plus de deux mois à voir que le duo Messi-Mbappé développait petit à petit quelques automatismes et combinaisons, le "Ney" a voulu les rejoindre pour former ce trio qui fait tant saliver les fans. Et cela a fini par payer.

Neymar et Katim Benzema lors de PSG-Real en Ligue des champions, le 15 février 2022 © Icon Sport

Moins décisif depuis le début de saison avec seulement trois buts et trois passes décisives en 14 apparitions toutes compétitions confondues, Neymar a cette fois déclenché l’action du but vainqueur de Kylian Mbappé. Et comment! Beaucoup de joueurs auraient tenté une passe latérale ou en retrait, ou auraient repiqué dans l’axe pour essayer une frappe lointaine sans peu d’espoir de trouver le but. Mais pas Neymar. Sur la dernière action, la dernière chance du PSG de battre le Real Madrid lors de cette affiche en Ligue des champions.

A défaut de faire aussi bien que d’habitude, à savoir marquer pour son premier match de l’année civile avec le PSG, Neymar a signé une magnifique talonnade pour lancer Kylian Mbappé dans la surface du Real. Une passe décisive qui a offert une ultime opportunité à son compère de l’attaque parisienne. Une chance que le Français n’a pas manqué de saisir pour tromper Thibaut Courtois et offrir un avantage à Paris lors de cette double confrontation face au Real.

Si le champion du monde 2018 a logiquement récolté les lauriers après ce succès, l’autre bonne nouvelle du soir c’est que Paris a peut-être retrouvé un autre artiste en la personne de Neymar. Un retour au premier plan qui ne demande qu’à être confirmé lors du match retour face au Real, le 9 mars prochain (en direct sur RMC Sport 1), devant le public de Santiago-Bernabeu. Un stade où le Brésilien a déjà délivré marqué deux buts et délivré trois passes décisives en cinq visites.