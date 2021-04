PSG: quand Mbappé avait rencontré Guardiola pour un transfert à City

En 2017 au moment de son départ de Monaco, Kylian Mbappé avait rencontré Pep Guardiola, qu’il retrouvera ce mardi soir lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et Manchester City (21h, sur RMC Sport).

Pep Guardiola ne se déplace pas en fan à Paris, ce mercredi pour la demie aller de Ligue des champions PSG-Manchester City (21h, sur RMC Sport). Mais l’entraîneur catalan ne boude pas son plaisir de croiser des stars parisiennes, comme Neymar dont il a étalé son admiration, mardi en conférence de presse. Il saluera aussi avec un grand plaisir Kylian Mbappé avant ou après la rencontre. "Mbappé aura le football à ses pieds dans les années à venir, a-t-il prédit mardi. Il marque beaucoup de buts comme Haaland. C'est un joueur exceptionnel et il semble être un mec sympa. C'est comme Neymar, il fait du bien au football."

Les deux hommes se connaissent bien, ils se sont même rencontrés en 2017 à la sortie de la saison lumineuse du jeune attaquant français avec Monaco. Ce dernier avait d’ailleurs participé à sortir Manchester City lors d’un huitième de finale épique avec un but à l’aller et un autre au retour (5-3, 3-1).

"C'est bien de travailler avec des personnes comme celles-là"

L’été suivant, les Citizens s’étaient renforcés en piochant dans les rangs monégasques (Bernardo Silva, Benjamin Mendy) et avaient aussi tenté le coup avec Kylian Mbappé. Le Real Madrid tenait aussi la corde mais le gamin de Bondy avait finalement choisi le PSG, le club de sa région natale. Le choix du cœur avait primé. Mais sa rencontre avec Pep Guardiola l’avait marqué, comme il l’avait lui-même confié dans une interview à L’Equipe.

"C'est vraiment un entraîneur qui respire le football, avait-il déclaré quelques temps après sa signature à Paris, en septembre 2017. Il a gagné partout et il vous transmet une passion, il vous donne vraiment envie de jouer, de ne penser qu'au jeu, car il ne vous parle que de jeu. Il n'évoque même pas ce qui se passe à côté. Le coach Emery (alors entraîneur du PSG, ndlr), aussi, parle beaucoup de jeu. J'adore les coachs qui ne parlent que de jeu. Parce que c'est ce qui nous concerne nous. Ces deux entraîneurs-là ont une passion pour le foot qui va au-delà de leur métier. C'est bien de travailler avec des personnes comme celles-là."

"Je n'ai pas dit non à Guardiola, j'ai dit non à Manchester City"

"Quand je l'ai vu, on a parlé de schémas tactiques, de la manière dont il m'utiliserait, avait ajouté Mbappé, de manière très transparente. On a plus parlé de ça que de mes qualités, car je me connais mieux que personne. Même Guardiola ne peut pas me dire ce que je sais."

Quatre ans plus tard, l’admiration entre les deux hommes semble toujours d'actualité. Selon L’Equipe, Manchester City fait d’ailleurs toujours partie des prétendants potentiels pour recruter l’international français, qui n’a toujours pas prolongé son contrat avec Paris, courant jusqu’en 2022. La possibilité de rester à Paris est toujours sur la table, comme celle d’un départ au Real Madrid, courtisan de longue date. Et celle de travailler un jour avec Guardiola? "Je n'ai pas dit non à Guardiola, j'ai dit non à Manchester City", avait précisé malicieusement Mbappé en 2017.