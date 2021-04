PSG-Manchester City: "On n'a pas de stars comme Messi ou Ronaldo mais...", Mahrez mise sur le collectif

Présent en conférence de presse à la veille d'affronter le PSG en demi-finale aller de Ligue des champions (21h, sur RMC Sport 1), Riyad Mahrez a souligné la grande force collective de Manchester City où tous les joueurs peuvent créer des différences, même sans grandes stars comme "Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo."

En Angleterre, le trio d'attaque du PSG composé de Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria fait beaucoup parler de lui. La qualité offensive parisienne est souvent mise en avant par la presse internationale et la presse britannique ne manque pas d'en parler.

Questionné à ce sujet en conférence de presse à la veille de la demi-finale aller de Ligue des champions entre le PSG et Manchester City (21h sur RMC Sport 1), Ryad Mahrez n'a pas manqué de répliquer, soulignant à son tour la qualité de l'effectif des Skyblues.

Pour l'international algérien, Manchester City dispose de très bons joueurs sur toutes les lignes, que ce soit au poste de gardien, en défense, au milieu ou en attaque. L'ailier droit a mis en avant cette force collective, même si les Cityzens ne comptent pas de stars majeures comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo dans leur effectif: "J'ai toujours dit qu'à Manchester City, tous les joueurs sont de grande qualité. Nous n'avons pas de grandes stars comme Messi ou Ronaldo mais tout le monde peut jouer, faire la différence. Manchester City est une équipe très compétitive."

À Manchester City, le danger est omniprésent

Le PSG est prévenu, le danger peut surgir de partout. Cette saison, pas moins de 19 joueurs de Manchester City ont trouvé le chemin des filets. La plus grande surprise reste le retour en grande forme d'Ilkay Gündogan. L'ancien pensionnaire du Borussia Dortmund est de retour au plus haut niveau et demeure le meilleur buteur des Skyblues cette saison, avec 16 réalisations toutes compétitions confondues.

Au total, 5 joueurs ont franchi la barre des 10 buts cette saison. Si Gündogan mène la danse au classement des buteurs, Phil Foden le talonne alors qu'il a déjà inscrit 14 buts cette saison. Raheem Sterling et Gabriel Jesus ont eux aussi marqué à treize reprises depuis le début de la saison, Mahrez a aussi fait parler la poudre onze fois.

Mercredi au Parc des Princes, Pep Guardiola pourra aussi compter sur son maître à jouer, Kevin De Bruyne, un temps incertain pour la rencontre. Le milieu belge devrait bien être de la partie alors qu'il a disputé l'intégralité de la rencontre face à Tottenham en finale de League Cup face à Tottenham (1-0). Le meneur de jeu sera aussi une menace permanente pour la défense parisienne, aussi bien capable de marquer que de servir ses partenaires.